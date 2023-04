Vendsyssel tog point fra endnu en Superliga-bejler

HVIDOVRE:Vendsyssel FF har stadig hverken vundet eller tabt i Nordicbet Ligaens oprykningsspil, efter at det lørdag blev 0-0 i udekampen mod Hvidovre.

Det var den fjerde pointdeling for Vendsyssel FF af ligeså mange mulige i oprykningsspillet, hvor man nu i de tre seneste kampe har taget point fra Vejle, Hvidovre og Sønderjyske, der slås om de to oprykningsbilletter til Superligaen.

Det uafgjorte resultat betyder, at Vendsyssel FF er på femtepladsen med 37 point for 26 kampe. Der er 12 point op til Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads med seks spillerunder tilbage.

Hvidovre IF - Vendsyssel FF 0-0 Nordicbet Ligaen, oprykningsspil

Advarsler: Wessam Abou Ali, Vendsyssel FF (37. minut), Emil Arendrup Nielsen, Vendsyssel FF (47. minut), Tobias Anker, Vendsyssel FF (81. minut)

Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup Nielsen - Zander Hyltoft, Ayo Simon Okosun, Anton Søjberg (Tiémoko Konaté, 70. minut) - Wessam Abou Ali, Lasse Steffensen, Oscar Buch (Carl Lange, 83. minut)

Tilskuere: 1960

Vendsyssel FF havde i kampens indledning pæn succes med at lægge et højt pres på hjemmeholdet, men det kastede kun et par forkølede langskudsforsøg fra Oscar Buch og Wessam Abou Ali af sig.

Begge hold havde i første halvleg svært ved at sætte mange sammenhængende afleveringer sammen på det horrible underlag i Hvidovre, der minder mere om en pløjemark end om en fodboldbane.

De bedste muligheder fik Vendsyssel dog. Først var Anton Søjberg tæt på, da hans afslutning blev rettet af og sneg sig lige forbi mål, og kort efter serverede samme Søjberg en pæn chance for fødderne af Wessam Abou Ali. Topscorerens afslutning blev dog blokeret og var derfor ikke noget problem for Hvidovre-målmand Filip Djukic, hvorfor de to hold ganske logisk forlod en lettere begivenhedsløs første halvleg med 0-0 på måltavlen.

Et kvarter inde i anden halvleg troede Vendsyssel, at de var kommet foran, da Zander Hyltofts hjørnespark sejlede direkte i mål, men Hvidovre slap med skrækken, da dommer Anders Skjødt Voergaard fandt et noget tyndt frispark til hjemmeholdet tæt under mål.

12 minutter før tid burde Christian 'Greko' Jakobsen til gengæld have bragt Hvidovre foran, men tæt på mållinjen kom Vendsyssel-anfører Mads Greve i vejen og fik dirigeret bolden ud til hjørnespark.

Dommerens tillægstid bød på al den dramatik, der havde manglet i de første 90 minutter. Hvidovre var uhyre tæt på sejren, men først fik Vendsyssel stoppet bolden på mållinjen, og efterfølgende diskede Marcus Bundgaard op med en god redning, der sikrede Vendsyssel pointet.