Vendsyssel-topscorer ærgrer sig: - Vi vinder, hvis ikke vi får rødt

Lasse Steffensen havde inden søndagens opgør mod Næstved nettet tre gange. På et køligt Nord Energi Arena, var han på pletten igen, da han stod klar ved riposten til at score til slutresultatet 1-1. Dermed har han nu scoret fire mål i Vendsyssels ni kampe, og han er nu på en delt tredjeplads på topscorerlisten i NordicBet Ligaen.

- Det er altid dejligt at score. Når jeg først laver én, vil jeg også gerne lave to, siger Lasse Steffensen efter kampen.

Lasse Steffensen (th.) klatrer op på en delt fjerdeplads på topscorerlisten NordicBet Ligaen. Foto: Torben Hansen

Det blev dog kun til en enkelt scoring. Kampen mod Næstved forløb ikke, som Vendsyssel FF havde håbet. Det var gæsterne fra Næstved, der startede bedst og skabte flest muligheder. Sjællænderne scorede første mål efter 20 minutter på et hovedstød.

- Vi starter skidt ud og kommer bagud på noget, vi har snakket om. Vi skal være skarpere på at forsvare indlæg, specielt i det bagerste rum, siger angriberen.

Vendsyssel FF - Næstved Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 0-1 Mikkel Ladefoged (20. minut), 1-1 Lasse Steffensen (24. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen (Mathias Haarup 25. minut), Mads Greve, Omar Jebali, Emil Arendrup - Oskar Øhlenschlæger (Mattias Jakobsen 70. minut), Ayo Simon Okosun, Carl Lange - Lucas Jensen (Terence Baya 81. minut), Lasse Steffensen (Kasper Lunding 81. minut), Oscar Buch (Marcus Hannesbo 45. minut).

Advarsler: Christian Enemark (34. minut), Næstved. Frederik Christensen (49. minut), Næstved. Mads Greve (62. minut), Vendsyssel.

Udvisning: Emil Adrendrup (45 + 5. minut), Vendsyssel FF.

Tilskuere: 1116 VIS MERE

Hjemmeholdet var ikke bagud længe, for Lasse Steffensen var på plads i feltet efter flot forarbejde fra Lucas Jensen og Oskar Øhlenslæger. Men i slutningen af første halvleg fik Vendsyssels Emil Adrendrup et rødt kort efter et voldsomt sammenstød, som blev aldeles afgørende for resten af kampen.

- Emil er selvfølgelig ked af det. Jeg har selv prøvet at få et rødt kort, og det er ikke sjovt, når man føler, man lader holdet i stikken, fortæller Lasse Steffensen.

- Vi vinder, hvis vi ikke får en rød billet. Næstved havde intet at komme med. Altså overhovedet ikke. Så det er en kamp, vi skulle have vundet, påpeger Lasse Steffensen.

Angriberen Lasse Steffensen fra Vendsyssel FF mener, at holdet kunne have vundet, hvis ikke de fik rødt kort. Foto: Torben Hansen

Positivt trods udvisning

Vendsyssel fik rødt, og derfor forsøgte holdet at tage noget positivt med fra kampen mod den sydsjællandske bundprop. Målscoreren selv var fortrøstningsfuld over, at Næstved trods alt ikke tog alle tre point på Nord Energi Arena.

- Vi snakkede om i pausen, at vi bare skulle arbejde igennem som et hold. Det synes jeg egentlig, at vi formåede. Vi viste en mandfolkepræstation ved at holde dem fra at score. Vi kunne endda selv score til 2-1, hvis det var på en god dag, sagde Lasse Steffensen.

Vendelboerne var tæt på at score flere gange, selv efter holdet fik rødt kort. Det skyldtes et specifikt punkt, som man føler sig skarp på.

- Vi skaber en del efter standardsituationer. Jeg har også selv en, jeg godt kan sparke ind. Men det er klart, at det er svært, når du er 10 mod 11, og du skal score på de små ting, du får, siger søndagens målscorer.

Vendsyssel FF skal forsøge at undgå udvisninger og score på holdets chancer, når vendelboerne møder Superliga-nedrykkerne fra AC Horsens på næste lørdag i det, der må betegnes som en nøglekamp i forhold til at sikre pladsen i top seks.

Vendsyssel spillede hjemme uafgjort mod Næstved