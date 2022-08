Vendsyssel-topscorer er tæt på superligaklub

FODBOLD:Lasse Steffensen har på sin egen måde opført H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling i de seneste 18 måneder.

Fra at være bagerst i køen til en plads i Vendsyssel FF's forsvar, er han blevet holdets helt store offensive ledestjerne. Hans evner som afslutter er indlysende, og han har blot bygget videre på den eventyragtige fortælling i begyndelsen af denne sæson.

Nu ser det ud til, at Lasse Steffensen skal fortsætte sin eventyrlige rejse andetsteds. Ifølge Nordjyskes oplysninger er han tæt på at skifte til AC Horsens.

- Jeg kan bekræfte, at vi oplever konkret interesse for Lasse. Der kan meget vel komme til at ske noget med ham i løbet af dagen, siger Søren Henriksen, der er Head of Sports Development i Vendsyssel FF.

I det hele taget er der gang i den hos Vendsyssel FF, hvor man jagter flere forstærkninger. Det kan ende med, at man nu kan tilføje en offensiv forstærkning til den ønskeliste, der bør tælle en venstreback og en midtstopper.

- Vi har gang i en del lige nu. Det er for tidligt at sige noget om, hvor det lander, men jeg forventer, at vi handler, siger Søren Henriksen.

Lasse Steffensen er noteret for fem mål i denne sæson.