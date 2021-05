Vendsyssel-topscorer håber at blive klar til slutspurt

FODBOLD:Mikkel Agger har ikke været i kamp for Vendsyssel FF, siden han 11. april måtte udgå af hjemmekampen mod Skive med en lårskade, men Vendsyssel-topscoreren har ikke opgivet at komme i kamp igen i denne sæson.

Lørdagens udekamp mod Hvidovre bliver med sikkerhed uden Mikkel Agger, men til gengæld håber han at blive spilleklar til sæsonens to sidste kampe mod Hobro og Fremad Amager.

- Jeg tror, at den næste uges tid kommer til at afgøre meget for mig. Det er gået udmærket i den her uge, hvor jeg har kunnet lave flere og flere øvelser med fysioterapeuten, så det er mit håb, at jeg kan være med i noget af træningen sidst i næste uge. Så må vi se, om det er nok til, at jeg kan bidrage i en af de sidste kampe eller dem begge to, siger Mikkel Agger.

Han lægger ikke skjul på, at det er svært at sidde udenfor, mens holdkammeraterne kæmper for at undgå nedrykning fra 1. division.

- Det er sindssygt frustrerende. Det er noget mere nervepirrende at sidde og kigge på, end når man selv kan være med til at påvirke det på banen, men jeg håber bare det bedste, siger Mikkel Agger.

I tirsdags kunne han dog glæde sig over at se holdkammeraterne vinde med overbevisende 3-0 i hjemmekampen mod Kolding. Tre nye point i lørdagens udekamp mod Hvidovre vil sende vendelboerne op på den rigtige side af nedrykningsstregen før de sidste to spillerunder.

- Jeg tror, at sejren over Kolding har givet os rigtig meget. Det var et vigtigt skridt at præstere så godt i en så vigtig kamp. Det vidner om, at vi er ved at være et sted, hvor vi kan levere nogle gode præstationer, og det kan forhåbentligt udmønte sig i nogle flere point. Det var i hvert fald gode signaler, siger Mikkel Agger.

Den tidligere Thisted-angriber kom til Vendsyssel FF sidste sommer fra Viborg FF og har kontrakt med vendelboerne frem til sommeren 2023, men fremtiden er alligevel uvis, idet Vendsyssel FF’s schweiziske ejere Core Sports Capital har sået tvivl om det videre engagement i klubben i tilfælde af en nedrykning til 2. division.

- Det tænker jeg ikke på i øjeblikket. Lige nu handler det kun om de sidste tre kampe. Så er der nogle i klubben, der efterfølgende må finde ud af, hvad der skal ske, og så må vi som enkeltspillere komme i anden række. Vi må se, hvor vi er om halvanden uges tid og så tage snakken derfra, siger Mikkel Agger.