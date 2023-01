Vendsyssel-topscorer: - Svært at spå om fremtiden

VRÅ:Wessam Abou Ali glimrede ved sit fravær, da Vendsyssel FF spillede årets første træningskamp ude mod Viborg. Viborgenserne manglede Jay-Roy Grot, som angiveligt var fraværende, fordi en transfer er lige op over.

En nært forestående transfer var ikke årsagen til Wessam Abou Alis fravær, men interessen er der skam for Vendsyssel-angriberen, der med otte mål i efteråret gjorde god reklame for sig selv efter en svær første sæson i klubben.

- Jeg har fået en blokade i det ene knæ, fordi der er lidt væske i knæet. Det er ikke noget særligt, og jeg regner med, at jeg kan begynde at træne med holdet i den kommende uge, siger Wessam Abou Ali.

Grundet væsken i det ene knæ har Abou Ali fortsat til gode at blive pisket igennem Henrik Pedersens opstartsprogram, men det tager angriberen helt roligt.

- Jeg skal nok komme ret hurtigt i form. Jeg har trods alt været med i hele efteråret, og jeg har fået holdt formen godt ved lige frem til blokaden, siger Wessam Abou Ali.

Dermed er der ingen tvivl om, at VFF-angriberen nok skal være i god form, når sæsonen genoptages om en måneds tid ude mod Hobro. Det store spørgsmål angående Wessam Abou Ali er, om han stadig er at finde i Vendsyssel FF, når transfervinduet lukker ved udgangen af denne måned.

- Sådan noget er altid svært at spå om. Jeg havde jo en god efterårssæson, så det kan godt være, at det kaster noget interesse af sig. Men som udgangspunkt er jeg rigtig glad for at være i Vendsyssel. Det er en klub, som har hjulpet mig i en svær tid, og vi står foran en meget spændende halvsæson, så jeg har ikke nødvendigvis travlt med at komme videre, siger Wessam Abou Ali.

Den tidligere AaB-angriber erkender dog blankt, at han før eller siden gerne vil prøve sig af i udlandet.

- Det kunne være meget sjovt at få den mulighed på et tidspunkt, men igen kan jeg bare sige, at jeg er glad for at være i Vendsyssel, og der er heller ikke noget konkret lige nu, siger Wessam Abou Ali.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der dog både skandinavisk og britisk interesse omkring Wessam Abou Ali, så helt udelukke et januarskifte kan man ikke. Vendsyssel FF's cheftræner Henrik Pedersen har tidligere udtalt til Nordjyske, at han meget gerne vil holde fast i den nuværende stamme, så det må forventes, at en interesseret klub skal finde den store tegnebog frem for at købe Wessam Abou Ali ud af sin kontrakt, der løber 2,5 år endnu.