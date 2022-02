Vendsyssel-træner: - Det er uacceptabelt

FODBOLD:Henrik Pedersen er passioneret som få. Vendsyssel-træneren var i vanlig stil i stand til at overdøve alt andet på stadion, da Vendsyssel FF åbnede foråret med et nederlag på 0-3 mod Hobro.

Han havde set en meget ujævn præstation fra sit mandskab, der begyndte som lyn og torden for siden at miste pusten.

- Jeg er sindssygt irriteret. Vi startede jo godt ud og havde to store chancer i løbet af de første 20 minutter. Så begyndte vi at spille ind igennem midten. Det gav nogle lette boldtab, og de gav igen nogle omstillinger til Hobro. Derfor mistede vi grebet om kampen i den efterfølgende periode, siger Henrik Pedersen.

Gradvist blev det værre og værre for Vendsyssel, der kunne se Hobro komme ind i kampen. Helt galt gik det, da Diego Montiel driblede rundt i eget felt og mistede bolden til Muamer Brajanac.

- Indtil Diego spillede ham Hobro-spilleren fri, var det så Hobro, der blandt andet via dødbolde fik kontrol med kampen, siger Henrik Pedersen.

Netop situationen, der førte til Hobros føringsmål var noget, der skabte dybe panderynker hos VFF-træneren.

- Det er helt uacceptabelt, at han begynder at drible der. Han havde masser af muligheder for at komme af med bolden, inden det gik galt, siger Henrik Pedersen.

Han er bestemt ikke tilfreds med kampens sidste 45 minutter, der aldrig kom til at udspille sig, som Henrik Pedersen havde lagt op til.

- Anden halvleg blev helt på Hobros præmisser. De kunne stå lavt i banen. Vi fik heller ikke truet det bagrum, der var der. Der var ikke meget bagrum, men vi fik heller ikke truet det. Vi fik heller ikke spillet rundt om Hobro, og de gange, hvor vi gjorde det, var vi slet ikke nok folk inde i boksen, siger Henrik Pedersen.

- Jeg kan konstatere, at vi spillede 20 gode og 70 dårlige minutter. Det var tydeligt, at vi var gode, da vi fulgte vores gameplan. Det var vi altså ikke i stand til mere end 20 minutter, og det skal forbedre, siger Henrik Pedersen.