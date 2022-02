Vendsyssel-træner efter konkurs: - Jeg ville ønske, at jeg var Harry Potter

HÅNDBOLD:- Det var forfærdeligt, da vi modtog nyheden om, at klubben kommer til at gå konkurs. Vi havde nok set det komme, men det var stadig et chok. Lige da vi modtog nyheden stod jeg og ønskede, at jeg var Harry Potter, så jeg kunne trylle hele den her situation væk, siger Olivera Kecman.

Den rutinerede træner har efterfølgende har rygende travlt. Søndagens udmelding om forestående konkurs i Vendsyssel Håndbold har affødt en masse spørgsmål fra spillerne, der nu alle som en er frie til at finde en ny klub.

- Der har været en milliard spørgsmål, så 24 timer i døgnet er ikke nok lige nu. Personligt tror jeg, at det bliver svært for spillerne at finde nye klubber til resten af sæsonen på nuværende tidspunkt, siger Kecman.

Spillerne har ikke været fysisk samlet efter søndagens udmelding, men der er planlagt et fællesarrangement, der skal sætte en form for punktum for Vendsyssel-æraen.

- Vi skal mødes og runde af på torsdag, hvor vi skal spille lidt bold og spise sammen. Der må vi prøve at gøre lidt status, for jeg vil naturligvis prøve at hjælpe pigerne godt videre, hvis de ikke har lyst til at spille for FfI, siger Olivera Kecman.

- Det har været en hård omgang for spillerne, men vi vidste godt, at økonomien ikke var god i klubben. Da vi blev indkaldt til et møde og samtidig fik at vide, at vi ikke skulle køre til Rødovre for at spille søndag, så var de fleste godt klar over, hvad der ventede af besked på det møde. Alligevel var det et chok for alle, siger Olivera Kecman.

Lige nu er Kecman med andre ord arbejdsløs, selvom der er mange opgaver og spørgsmål at få løst, men det er en underlig situation for den tidligere topspiller og mangeårige træner og sportschef.

- Jeg har aldrig prøvet at være arbejdsløs før, så det sætter gang i en masse tanker. Det skal nu nok gå, men det er stadig underligt, at jeg bare fra den ene dag til den anden står uden arbejde, siger Olivera Kecman.

Helt arbejdsløs bliver hun dog ikke. Der er nemlig allerede godt med tilbud fra moderklubben FfI, hvor bestyrelsesformand Claus Fonseca var hurtig til at bekendtgøre, at man meget gerne ser Olivera Kecman få en rolle i klubben. Det er en melding, der passer som hånd i handske for den nu tidligere Vendsyssel-træner.

- Jeg bliver boende i Frederikshavn. Jeg skal ikke flytte tilbage til Sønderjylland. Frederikshavn har en stor plads i mit hjerte, og det er her, jeg skal bo sammen med min familie. Jeg vil meget gerne blive her i FfI, hvor der er nogle spændende udfordringer, siger Olivera Kecman.

I FfI venter der en ny og spændende opgave. Først skal hun dog lige have en aftale på plads, men lige nu er der så mange andre opgaver, hun skal have styr på.

- Vi skal nok finde ud af noget, men jeg har ikke haft tid til at aftale noget konkret med klubben endnu. Jeg glæder mig til at se, hvad det her kan blive til. Vi har en spændende gruppe U17-spillere, og derudover håber jeg, at vi kan tiltrække en masse unge spændende nordjyske talenter. Målet skal være, at vi hurtigt kommer op i rækkerne, siger Olivera Kecman.