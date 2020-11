Vendsyssel-træner før møde med corona-ramte Silkeborg: Det ser lidt mærkeligt ud

FODBOLD:Vendsyssel FF kommer på en svær opgave søndag, når holdet gæster en af superliganedrykkerne Silkeborg IF i 1. division.

Men kampen har fået en uheldig skyggeside - i det hjemmeholdet er blevet hårdt ramt af corona-virus. Lørdag blev yderligere tre omkring truppen testet positive, og dermed er Silkeborg samlet oppe på ni positive tilfælde den seneste uge - heriblandt er syv spillere og træner Kent Nielsen.

Smitten er ikke noget der jubles over hos Vendsyssel FF, selvom deres sportslige chancer ser stærkt forbedrede ud.

- Først og fremmest er der den menneskelige side af det. Det er ærgerligt, at det er en del af samfundet, og nu kan man mærke, at det kommer tættere og tættere på. Også fordi, der er flere og flere smittede. Vi håber, at deres spillere og træner kommer godt ud på den anden side, siger træner Lasse Stensgaard

- Som sådan føler vi os ikke utrygge, men jeg synes, at det er ser lidt mærkeligt ud, når man ser på det i forhold til resten af samfundet, hvor der er mange, der må arbejde hjemmefra og så videre. Men vores team manager har talt med Divisionsforeningen, som siger, at der ikke er nogen evidens for, at der kan smittes under kampene, og de er overbevist om, at deres protokoller er tilstrækkelige. Så det tager vi til efterretning, siger han.

Der er kampstart på Jysk Park klokken 15.00.