Vendsyssel-træner frustreret over tendens hos Jammerbugts spillere i afgørende minutter

PANDRUP:Svære vindforhold, en svær bane og måske et hjemmehold, der brugte lidt for meget tid liggende i de døende minutter.

- Vi havde det svært med alle de spilstop, der var. Jammerbugt-spillerne lå jo ned hele tiden, og det frustrerede os. Der var vi ikke dygtige nok til at holde fokus, holde næsen lige i sporet og koncentrere os om det, vi skulle, lyder det fra en utilfreds Vendsyssel-cheftræner, Henrik Pedersen efter lørdagens 1-2-nederlag til Jammerbugt FC.

- Jeg synes, at vi fik lagt et tryk, men det sidste tryk, hvor vi skulle blive ved, og blive ved, og blive ved, brød deres spilstop med. De fik de pauser, de havde lagt godt strategisk op til.

- Vi skulle i stedet have fokus på næste aktion og de ting, vi havde snakket om. Vi ville gerne have været rundt om dem i stedet for at spille de vertikale bolde. Vi ville gerne have været på siden af dem, så vi kunne slå de diagonale bolde ind i feltet og få indlæg mod bagerste stolpe. Vi skulle undgå at spille ind igennem midten, for banen var svær at spille korte pasninger på.

Den tidligere AaB'er Wessam Abou Ali (77) blev sendt på banen med 30 minutter igen sammen med Lucas Jensen (7) bagud 2-0, og sidstnævnte lykkedes med at bringe lidt spænding ind i opgøret med en scoring. Foto: Bente Poder

Cheftræneren var egentlig fint tilfreds med, hvordan hans eget hold forsvarede mod Jammerbugt og modvinden i første halvleg, selvom de kom bagud i slutningen af de første 45 minutter. Samtidig var der gode tendenser i medvinden fra starten af anden halvleg.

- Første halvleg var der rigtig meget vind, og jeg synes faktisk, at vi de første 42 minutter, indtil målet, spillede en rigtig flot defensiv første halvleg. Det var svært at kreere noget som helst, fordi der var så meget vind.

- Vi gav målet til 1-0, men kom egentlig ud til anden halvleg og satte vores præg på det, og det var jo også under vores dominans, at de fik et hjørnespark. Jeg så ikke helt, hvad der skete derinde, men en af deres spillere var i hvert fald helt fri og scorede til 2-0.

- Vi kørte fint på derefter og scorede til 1-2, men vi havde svært ved, at de stod lavt og kompakt. Selvom vi havde mange optræk til noget, blev vi ikke farlige nok. Det er vores udfordring, at vi skaber for lidt i forhold til, hvor meget vi har bolden, siger Henrik Pedersen.

Jammerbugt FC - Vendsyssel FF 2-1 Fodbold, NordicBet Ligaen, Kvalifikationsspil

Mål: 1-0 Omar Natami (44. minut), 2-0 Ismael Sidibe (58. minut), 2-1 Lucas Jensen (62. minut)

Advarsler: Daniel Mortensen, Vendsyssel (20. minut), Emmanuel Igbonekwu, Jammerbugt (69. minut)

Jammerbugt (4-2-3-1): Pape N'Diaye - Emil Nielsen, Marouine Mihoubi, Rayan Senhadji, Ismael Sidibe - Farid Ikene, Boubacar Haidara (Moussa Kamara 84. minut) - Omar Natami (Diogo Balau 84. minut), Tidiany Bangoura (Sead Gavranovic 75. minut), Emmanuel Igbonekwu (Abdramane Djitteye 84. minut) - Ahmad Gero (Leonel Landim 75. minut)

Vendsyssel (3-4-3): Lukas Jonsson - Mads Greve, Xandro Schenk, Daniel Mortensen - Rune Frantsen (Zander Hyltoft 71. minut), Tiemoko Konate, Mikkel Wohlgemuth, Jelle van der Heyden (Lucas Jensen 58. minut) - Panagiotis Armenakas (Parfait Bizoza 71. minut), Ronnie Schwartz, Jeppe Pedersen (Wessam Abou Ali 58. minut) VIS MERE

Vendsyssel har nu fem point ned til Fremad Amager på den forkerte side af stregen, og selvom det selvfølgelig er en fordel i kampen om at undgå nedrykning, så er der stadig meget at spille om med seks runder igen.

- Det er så tæt, at vi også kan blive trukket med omkring nedrykningen. Vi skal have al fokus på os selv. Defensivt er vi generelt rigtig stærke, men vi skal simpelthen investere noget mere på den sidste tredjedel - vi skal lave nogle flere mål.

- Jeg er ikke nervøs for at rykke ned, men jeg har respekt for den situation, vi står i, slutter Henrik Pedersen.

Jammerbugt FC - Vendsyssel FF