Vendsyssel-træner glæder sig over færre udsving

FODBOLD:Fredag fik Vendsyssel FF et point i NordicBet Ligaen, da Kolding IF gæstede Nord Energi Arena. Her spillede nordjyderne 2-2 mod gæsterne, som de kæmper direkte imod i NordicBet Ligaens tabel.

Cheftræner Johnny Mølby havde dog håbet på mere på holdets vegne, da han efter kampen så tilbage på en godkendt indsats.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke vinder kampen. Vi gjorde nogle af de ting, som vi gerne vil, og vi kom i gode situationer. Men vi virkede lidt for passive og langsomme i nogle situationer, hvor de fik mål, lyder det fra Johnny Mølby.

Efter coronapausen har vendelboerne haft et kompakt kampprogram. Det begynder cheftræneren at kunne se på spillerne.

- Det er en naturlig ting, når der er så mange kampe. Men det synes jeg ikke, at jeg har set i os før nu, siger han.

Siden ligaens nedlukning har Vendsyssel spillet fire uafgjorte, vundet to kampe og tabt én ligakamp. Holdet er dermed så småt ved at finde en god form, mener cheftræneren.

- Rent offensivt har vi lagt på de seneste uger. Det har været godt. Der er kommet noget spændende frem i os. Der har været mange muligheder for at vinde kampene, og det har været ret stabilt. Der er ikke så mange udsving som tidligere på sæsonen, siger Johnny Mølby.

Mod Kolding manglede vendelboerne flere vigtige spillere. Wessam Abou Ali og Søren Henriksen var blandt dem, der ikke var i truppen, mens målmand Peter Friis Jensen endnu ikke var helt klar, siden han blev skadet mod FC Fredericia.

Det gav en startplads til den kun 19-årige målmand Mads Sylvan Jensen, der har sin fodboldopdragelse i Hjørring IF.

- Mads gjorde det rigtig fint. Det var dejligt at se en flot kamp fra hans side, siger Mølby.