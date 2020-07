Vendsyssel-træner håber på forstærkninger: Vi har været for svingende

FODBOLD:Hvis de i Vendsyssel FF i øjeblikket skal grave lidt dybt for at overbevise hinanden om, at der er meget på spil i denne sæsons sidste kampe i Nordicbet Ligaen, er det til at forstå.

Vendelboerne er havnet i ingenmandsland midt i landets næstbedste fodboldrække, hvor oprykning forlængst er stoppet med at være et tema, og det er også kun i den alleryderste teori, at man kan komme i nedrykningsfare.

Derfor var det også et helt logisk udfald, at Vejle Boldklub, der kæmper for at sikre sig billetten til 3F Superligaen, fredag vandt en meget fortjent 2-0-sejr i Hjørring.

- Der var ikke så meget at komme efter, for de var bedre end os i alle facetter. Selvfølgelig har de mere på spil, men det gider jeg ikke bruge som undskyldning. Vi mødte bare en rigtig god modstander, som vi ikke rigtigt var i stand til at producere noget imod, siger Vendsyssel FF-træner Johnny Mølby.

Med tre spillerunder tilbage er Vendsyssel FF nu nede på sjettepladsen.

- Men for os handler det også om at slutte af med en god følelse, og på det punkt fejlede vi i dag, må man sige. Det var for dårligt, lyder dommen fra forsvarsspilleren Jakob Blåbjerg, der ikke lægger skjul på, at midterplaceringen er en skuffelse.

- Vi har en god gruppe, men jeg tror, at vi sidder med en fornemmelse af, at vi ikke har formået at sætte 90 minutter gode minutter sammen. Der er mere i den her trup, end vi har vist, og der må vi spillere kigge indad for at finde ud af hvorfor, siger Jakob Blåbjerg.

I det store billede handler det dog også for Vendsyssel FF om at få det bedst mulige indløb til næste sæson, hvor klubben i modsætning til i år gerne skulle spille med om oprykningspladserne.

- Jeg synes, at vores kurve generelt har været opadgående på det sidste, men vi har spillet uafgjort i for mange af de kampe, hvor vi har været bedst og burde have vundet. Det er selvfølgelig et problem, siger Johnny Mølby.

Vendsyssel-træneren ønsker især, at hans hold bliver mere stabilt.

- Vi har vist, at vi kan spille på et rigtig højt niveau, men vi har været for svingende, og det skal man ikke være, hvis man vil spille med i toppen, siger Johnny Mølby.

Det er dog fortsat uvist, hvilket hold han kommer til at råde over på den anden side af ferien. Mere end en håndfuld spillere har kontraktudløb, men træneren håber også på forstærkninger udefra.

- Det vil man jo altid gerne have som træner, men vi må se, hvilke muligheder der er. Mange klubber inklusive os selv har haft det svært i de her coronatider, så vi må se på vores muligheder, siger Johnny Mølby.

En af de spillere, hvis fremtid er uafklaret, er Jakob Blåbjerg, der er lejet i AaB, hvor han dog også har kontraktudløb denne sommer.

- Der er ikke noget afgjort. Jeg kan se mig selv i Superligaen, i 1. division eller slet ikke. Alle bolde er i luften, men der kommer nok en afgørelse inden for et par uger, siger Jakob Blåbjerg.