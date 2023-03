Vendsyssel-træner har ikke afskrevet oprykning trods nederlag

VEJLE:En udekamp mod Vejle kan roligt betegnes som sæsonens sværeste opgave for et hvilket som helst 1. divisionshold i denne sæson. Således også for Vendsyssel FF, der dog bød topholdet trods. Da Vejle-spillerne gik i omklædningsrummet efter sejren konstaterede Vejle-keeper Nathan Trott, at det havde været en hård kamp.

Vendsyssel FF formåede dog ikke at stikke en kæp i østjydernes oprykningshjul. Det var ikke nogen fodboldmæssig gourmet-oplevelse, som de over 4000 tilskuere fik serveret, men langt de fleste gik alligevel glade hjem, fordi Vejle havde vundet 1-0.

Meget symptomatisk var det efter en uprovokeret Vendsyssel-fejl, at Vejle endte med at score. Der var i det hele taget alt for mange fejl fra vendelboerne, der aldrig fik trykket Vejle, som man er i stand til at trykke alle andre hold i rækken.

- Vi havde mange gode pressituationer i begyndelsen af kampen, men vi tabte alle andenbolde. Vi prøvede at tage initiativet. Vi vandt egentlig også mange bolde, men i selve erobringssituationen havde vi for mange boldtab. Det var en fællesnævner for os, siger VFF-træner Henrik Pedersen.

Iraner i særklasse

Vejle spillede ikke meget bedre, men Saeid Ezatolahi var dog en nydelse at følge på Vejles midtbane. Det iranske kraftværk var en klasse over alle andre på banen, og han understregede blot, at enkelte Vendsyssel-spillere ramte præstationsloftet i Vejle.

- Vi havde nogle spillere, der manglede noget niveau i dag. Det irriterer mig dog mere, at Vejle fik et mål på et hjørnespark, som aldrig skulle være dømt. Vejle-spilleren sparkede selv bolden ud, konstaterer Henrik Pedersen, der måtte se Stefan Velkov stige til vejrs og heade et hjørne i nettet efter 20 minutters spil.

Med undtagelse af en enkelt stor chance til Wessam Abou Ali havde Vendsyssel FF ikke meget at byde ind med rent offensivt. Det var der flere årsager til.

- Anden halvleg kom vi fint ud til, men vi fik ikke skabt nok chancer. Vi slog vores indlæg alt for langt fra boksen. Vores indlæg manglede kvalitet, og vores hjørnespark var heller ikke gode nok. Vi havde otte hjørnespark. Det er der ikke mange andre, der har her i Vejle. Det var ikke godt nok, at vi ikke fik noget ud af dem, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren var som altid kontant, da han i minutterne efter kampen skulle forklare, hvorfor det blev en uforløst forestilling for vendelboerne.

- Jeg har lige sagt til drengene, at dagens kamp viser, at vi er rigtig godt på vej, men vi mangler stadig noget i forhold til at have kvalitet i alle faser af spillet. Vi skal simpelthen blive dygtigere til at erobre bolde i høj fart. Vi har en masse at lære i dag.

- Det var vores tekniske færdigheder, der svigtede. Det skal vi arbejde på for at kunne matche et hold som Vejle. Vi så også nogle af vores spillere, der havde det svært individuelt i dag. Det er noget, vi må arbejde på at forbedre, siger Henrik Pedersen.

Med to kampe tilbage af grundspillet kan Henrik Pedersen og Vendsyssel FF glæde sig over, at pladsen i oprykningsspillet er sikret. Nu er næste mål at byde sig til topstriden i resten af sæsonen.

Med 12 kampe tilbage af sæsonen har Vendsyssel FF syv point op til Hvidovre på andenpladsen, mens der efter søndagens nederlag i Vejle er 11 point op til superliganedrykkerne, der ser ud til at fortsætte tilværelsen som elevatorhold. Den nuværende stilling får dog ikke Henrik Pedersen til at kaste håndklædet i ringen. Tværtimod.

- Vi så sidste år, at meget kan ske i et oprykningsspil. Spørg bare FC Helsingør. Det vigtigste er lige nu, at vi har en kanon træningsuge, og så skal vi spille en brandkamp mod Sønderjyske, siger Henrik Pedersen, mens han banker i egne næver for at understrege vægten bag sine ord.