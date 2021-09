Vendsyssel-træner har stadig stor tro på projektet: - Mange piler peger opad

FODBOLD:Skæbnen var hård ved Vendsyssel FF, da det nordjyske 1. divisionshold indkasserede et mål i det fjerde tillægsminut mod Fremad Amager. En kamp som endte 1-0 til sjællænderne.

Dermed jagter Vendsyssel fortsat sæsonens første sejr i 1. division.

- Resultatet er noget lort, for jeg synes, at vi spillemæssigt er inde i en god udvikling. Fremad Amager sad på de første 10 minutter, men derfra synes jeg, at vi dominerede kampen.

- Vi var gode på bolden, vi fik skubbet presset frem, men vi lykkedes ikke med at spille ned bag Fremad Amager, lyder det fra Vendsyssel cheftræner, Henrik Pedersen.

Tiémoko Konaté, Diego Montiel og Jeppe Pedersen havde alle gode muligheder for at sende Vendsyssel i front i løbet af kampen, og det er særligt skarpheden foran målet, som nager Vendsyssel-træneren.

- Vi har så mange chancer, at vi burde vinde sådan en kamp. Vi skulle have vundet den kamp med et par mål. Defensivt stod vi godt, for bortset fra et par kontrastød, som tillod vi dem ingenting, inden de så scorede på det hjørnespark til allersidst i kampen. Heldigvis er der mange pile, som peger opad, siger Henrik Pedersen

Den barske realitet er dog, at Vendsyssel kun har tilspillet sig fem point efter de første ni kampe. Det rækker til en placering som nummer 11.

- Jeg er overhovedet ikke nervøs, for jeg ser nogle unge drenge, som arbejder fantastisk hver dag. Hvis kun vi kigger på tallene mod Fremad Amager og fjerner følelser, så er vi på rette vej.

- Truppen tror på projektet, og vi i trænerstaben tror på projektet. Vi har gang i noget godt, og der skal nok snart komme tre point, ud af det vi arbejder med, siger Henrik Pedersen.

I næste runde skal Vendsyssel forsøge at tilspille sig sæsonens første sejr i lokalopgøret mod Jammerbugt FC.