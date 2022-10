Vendsyssel-træner jubler over stabilitet gennem en hel kamp

HJØRRING:Glæden og tilfredsheden var til at få øje på i Vendsyssel-lejren efter en meget overbevisende indsats og ikke mindst 4-1-sejr over FC Helsingør.

- Det var uden tvivl vores mest stabile kamp, så længe jeg har været i klubben. Det var en meget stabil indsats over alle 95 minutter, og det er noget, vi har ledt efter, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren ser for alvor ud til at have fundet vejen til succes. Flere og flere kollektive ting sidder i skabet, og det giver plads til, at individualisterne kan falde i øjnene.

- Modsat kampen i SønderjyskE, så var vi der fra starten i dag. Det er noget, vi har kæmpet med i de andre kampe, at vi har haft udfald, men her var det en helstøbt præstation, siger Henrik Pedersen.

En af årsagerne til den flotte præstation var blandt andet Emil Nielsen og Rune Frantsen på de to back-positioner. De spillede begge en fantastisk kamp med stor autoritet i defensiven og stor løbevillighed og iderigdom i offensiven.

- Jeg har været efter vores to backer for at løbe for lidt. Der har været for få sprintmeter i dem. De har været for magelige offensivt. De har klaret deres opgaver defensivt, men der har manglet noget fra dem offensivt, og det må jeg sige, at jeg fik i dag. Der var de sprintmeter, og der var de offensive tiltag.

- Det er en forudsætning for at vi kan spille offensiv fodbold, at vi har to offensive backer, så det her var et stort skridt i den rigtige retning for de to. Når vi kigger på antal sprintmeter, så er det vores to backer, der har underpræsteret. I dag var de begge godt med, og det betyder, at vi får bedre bredde i spillet, siger Henrik Pedersen

Rent offensivt var der også meget, der klikkede godt. Wessam Abou Ali, Tiemoko Konate og Carl Lange kom alle på tavlen, og Lasse Steffensen kom næsten vanen tro ind og gjorde en forskel i positiv forstand.

Efter sejren var en kendsgerning kunne Carl Lange næsten ikke tørre smilet af ansigtet. Det var nemlig lidt af en drømmekamp, han havde været part i.

- Jeg kunne ikke have skrevet der her kampforløb meget bedre. Vi kom virkelig stærkt ud og fik straks sat os på spillet, og så kom vi hurtigt foran. For mig personligt var det jo helt perfekt at score mit første mål for Vendsyssel mod min tidligere klub, siger Carl Lange, der havde overskud til at indskyde, at det måske nok burde være blevet til et mål yderligere fra hans støvler.

I den sidste ende kunne han dog hilse på de gamle venner fra Helsingør, der næppe fandt det helt så sjovt at skulle sætte sig i bussen med retning hjem mod Kronborg.

- Jeg hilste lige på nogle af gutterne inden kampen, og jeg skal da gerne indrømme, at det er endnu sjovere at hilse på dem her efter kampen, siger Carl Lange.

Spændende perspektiver

Både Lange og Henrik Pedersen er positive i forhold til Vendsyssels muligheder for at bide sig fast i top seks med tanke på præstationerne i den første halvdel af grundspillet.

- Det ser bestemt spændende ud. Hvis vi kan spille på samme niveau, som vi gjorde i denne kamp, så er vi ikke nemme at spille mod, og så har vi nogle store kvaliteter, siger Carl Lange.

Henrik Pedersen ærgrer sig stadig over nedsablingen i Næstved, men ellers er de første 11 kampe langt hen ad vejen godkendte.

- Næstved-kampen er vores eneste rigtigt dårlige kamp, men i de andre kampe har vi vist, at vi kan være med og i mange kampe dominere. Der er fremgang at spore flere steder, men vi er slet ikke færdige med at bygge på, understreger Henrik Pedersen.

Halvvejs gennem grundspillet er Vendsyssel FF placeret som nummer fire. Næstved kan overhale vendelboerne, når de møder Hillerød på hjemmebane. Det så også længe ud til, at Vendsyssel ville ende á point med SønderjyskE, men med vanvittige tre mål i overtiden ude mod Nykøbing FC fik superliganedrykkeren vendt et truende 0-2-nederlag til en 3-2-sejr.