Vendsyssel-træner om remis: - Større chancer, end vi plejer at få

FODBOLD:Vi skal lukke kampen i første halvleg. Vi får nogle større chancer, end vi plejer at få.

Sådan siger Michael Schjønberg, der har fået som opgave at bringe Vendsyssel FF fri af nedrykningsfaren.

Fredag aften gæstede vendelboerne Kolding Stadion, der for første gang i dette forår kunne byde velkommen til sit vante publikum.

Det hele endte med et point til hvert hold. Gæsterne bragte sig foran på mål af Lasse Steffensen, der blot skulle bruge ni minutter. Den sædvanlige forsvarsspiller er i de seneste kamp blevet anvendt som angriber som følge af en skade til Mikkel Agger.

Og Vendsyssel FF fik endnu en spiller skadet i forbindelse med fredagens opgør.

Der gik kun tyve sekunder, før en spiller fra hvert hold lå i græsset.

- Morten (Knudsen, red.) har slået hovedet lidt. Så må vi se, hvordan han har det i de kommende dage. Det er ærgerligt for ham, for han har kæmpet så hårdt for at komme tilbage, var endelig tilbage i startopstillingen, og så sker det her. Jeg er ærgerlig på hans vegne, forklarer Schjønberg om episoden.

I startopstillingen figurerede Jelle van der Heyden, men midtbanespilleren startede ikke. I stedet var det franske Gregory Berthier, der fik chancen fra start.

- Jelle har en lille skade, som han render rundt med. Man skal være hundrede procent klar for at spille, og Gregory har trænet rigtig godt med i ugens løb, siger cheftræneren.

Med fem minutter af kampen tilragede Michael Schjønberg sig et gult kort. Men ifølge træneren var det ikke ham, der skulle have haft det.

- Jeg er fuldstændig rystet over den beslutning. Der er en ude på vores bænk, der råber noget. Så prøver jeg at forklare ham, at jeg ikke kan være ansvarlig for alt, der sker herude. Men det ville han ikke høre på, forklarer han.

Søndag 2. maj venter Hobro IK i et nordjysk brag.

- Dem skal vi have trukket med ned i sølet. Jo flere hold, der ligger hernede, jo bedre. Vi tror på en sejr, og vi har ikke tabt i tre kampe i træk endnu, siger Vendsyssel-træneren.