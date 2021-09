Vendsyssel-træner så Parken for sig: Vi frygtede alle det værste

FODBOLD:Vendsyssel FF spillede en fremragende omgang fodbold i den første time af opgøret mod Lyngby. Men det blev alt sammen ligegyldigt, da Wessam Abou Ali pludselig faldt til jorden og blev liggende.

Det var voldsomme scener, der udspillede sig, da Wessam Abou Ali i sin comeback-kamp for Vendsyssel FF ufrivilligt stjal billedet. Han faldt om med et krampeanfald, som folk på stadion i første omgang frygtede var en gentagelse af episoden med Christian Eriksens kollaps i Parken.

- Det er klart, at det var et af de første billeder, der fløj igennem hovedet på ikke bare mig men nok os alle sammen. Vi kan jo alle huske scenerne fra Parken med Christian Eriksen, og med dem in mente var det svært ikke at frygte det værste, siger Vendsyssel-træner Henrik Pedersen til Nordjyske.

Han har været i kontakt med Wessam Abou Ali, der blev kørt til sygehuset, hvor man siden har konstateret, at han var ramt af et krampeanfald.

Vendsyssel FF mødte lørdag Lyngby på hjemmebanen i Hjørring

- Det er klart, at det sætter nogle tanker i gang, når man er vidne til sådan en hændelse, for sådan noget burde jo ikke ske, siger Henrik Pedersen.

Han roser sine spillere og alle omkring holdet for at handle resolut og vise den ønskede karakter i en svær situation.

- Vi taler meget om at have den rette kultur, og det fik vi set, at vi i den grad har i den her situation. Spillerne handlede hurtigt, men det er klart, at de også er mærket af det her. Vi skal bruge de kommende dage på at følge op på de her oplevelser, konstaterer Henrik Pedersen

- Det her er en hård oplevelse for os alle sammen. Derfor var det dejligt at høre, at Wessam er okay efter omstændighederne. Vi skal som ledere være der for resten af gruppen nu, siger Henrik Pedersen, der fortæller, at man ikke spiller kampen i løbet af søndagen.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad det ender med i forhold til kampen. Vi kommer ikke til at spille lørdag eller søndag, og så må vi se, hvad det ender med, siger Henrik Pedersen.