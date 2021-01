Vendsyssel-træner tror stadig på overlevelse: - Vi skal nok finde de fire point

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold fik fornyet håb om at undgå nedrykning fra kvindernes bedste håndboldrække, da det i onsdags blev til sæsonens første sejr, men drømmen om overlevelse fik til gengæld ikke nogen næring søndag.

Hjemme i Syvsten blev det således til et klart 23-29-nederlag til Holstebro Håndbold.

- Jeg synes egentlig, at vi spillede en fornuftig kamp, men vi brændte simpelthen for meget. Deres målmand stod med en redningsprocent tæt på 50, og så vinder man ikke håndboldkampe.

- Vi spillede os til mange store chancer, og jeg synes også, at vi blev snydt for nogle straffekast, men sådan er det i håndbold nogle gange. Vi må kigge indad og rette nogle ting til, så vi er skarpere, når vi står i sådan en situation næste gang, siger Vendsyssel Håndbold-træner Thomas Kjær.

Nederlaget betyder, at der fortsat er tre point op til Skanderborg på den næstsidsteplads, der vil give kvalifikationskampe om overlevelse. Der resterer stadig ni spillerunder, men Vendsyssel skal i syv af kampene møde hold fra top-otte, så det var en god mulighed, der blev forpasset søndag mod Holstebro.

- Selvfølgelig var det en kamp, hvor jeg havde troet på, at vi kunne hente point, men vi har også stadig en udekamp mod Holstebro, hvor jeg tror, at vi kan gøre noget. Vi må lære af det her og se, hvad vi kan gøre bedre, for vi må sige, at det var det bedste hold, der vandt i dag, siger Thomas Kjær.

Skal Vendsyssel Håndbold styre fri af den direkte nedrykning, kræver det som minimum fire point i de sidste ni kampe, idet Skanderborg er bedst i det indbyrdes regnskab.

I Vendsyssel Håndbold har de dog langt fra opgivet, at de kan fuldføre den svære mission.

- Vi skal nok finde de fire point. Det er jeg sikker på, siger Thomas Kjær.

Næste opgave for Vendsyssel Håndbold er på onsdag, hvor rækkens nummer fire, Herning-Ikast, kommer på besøg i Syvsten.