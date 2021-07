Vendsyssel-træner var ærgerlig over afbrydelse: - Der var ét hold på banen i første halvleg

FODBOLD:Med Lasse Steffensens føringsmål efter 12 minutters spil havde Vendsyssel FF søndag eftermiddag lagt an til at få en drømmestart på den nye sæson i landets næstbedste fodboldrække.

Men et tordenvejr forhindrede vendelboerne i at gøre arbejdet færdigt, idet udekampen mod Esbjerg blev afbrudt, lige da anden halvleg skulle til at begynde ved stillingen 1-0 til Vendsyssel.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige, for vi ville alle gerne have spillet videre, men jeg ved ikke nok om risiciene ved det. Der er andre, der ved mere, og det er helt fair, at de træffer sådan en beslutning, for det er selvfølgelig mennesket, der kommer først, siger Vendsyssel FF-træner Henrik Pedersen.

Han kunne i stedet glæde sig over, at hans hold havde præsenteret sig så flot i første halvleg, at føringen på 1-0 var i underkanten. Undervejs brændte debuterende Diego Montiel blandt andet et straffespark.

- Jeg så ét hold på banen i første halvleg forstået på den måde, at drengene arbejdede rigtig godt sammen. Jeg så gode tendenser i forhold til at være aggressive i presset, jeg så gode tendenser i nogle hurtige omstillinger, samtidig med at vi havde gode løsninger i spillet med bolden i forhold til det pres, vi vidste, der ville komme fra dem. Vi gav heller ikke noget væk defensivt, og jeg synes, at vi skulle have scoret en gang mere udover på straffesparket, for vi havde flere gode muligheder.

- Jeg synes, man kunne se, at vi har brugt den korte tid, vi har haft, godt. Det var en god første halvleg og nogle gode første skridt, siger Henrik Pedersen.

Det er endnu uvist, hvornår de sidste 45 minutter af kampen mod Esbjerg skal afvikles.

- Vi har ikke hørt noget, så det er vi selvfølgelig lidt spændte på. Det er vigtigt at huske os selv på, at vi kun har leveret en god første halvleg. En kamp varer 90-95 minutter, så vi skal ned og følge op på det her, når vi får muligheden, siger Henrik Pedersen.

Næste opgave for Vendsyssel FF er på fredag, hvor der venter et nordjysk lokalopgør i Hobro. Himmerlændingene åbnede sæsonen med at tabe 0-2 til FC Fredericia.