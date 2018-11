Vendsyssel-træner: Vi skal være mere effektive

FODBOLD: Der står én ting allerøverst på dagsordnen hos Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou forud for de sidste kampe inden vinterpausen.

Vendelboerne skal blive skarpere foran mål, kunne Askou igen konstatere efter søndagens 1-1-kamp mod Esbjerg, hvor det var Ninos Gouriyes tur til at misbruge en oplagt målchance.

– Vi skal holde fast i mange af de ting, vi laver, og så skal vi blive ved med at tro på, at vi kan blive mere effektive. Vi er det hold, der har produceret femteflest store chancer i Superligaen, men vi skal blive bedre til at omsætte nogle flere af dem til mål. Gør vi det, venter der os flere point i de sidste kampe, siger Jens Berthel Askou.

Fejl i forsvar

Søndag manglede Vendsyssel også skarphed i den modsatte ende, da en stor fejl fra Sander Fischer forærede Esbjerg et føringsmål.

– Nu har jeg ikke fået set den situation igen endnu, men umiddelbart lignede det bare noget, der ikke var godt nok. I situationen blev jeg forbandet over det, men heldigvis kom vi hurtigt videre, siger Jens Berthel Askou.

Vendsyssels næste opgave i Superligaen er på lørdag på udebane mod OB.