Vendsyssel trak igen det korteste strå mod sjællændere

BADMINTON: I de to seneste sæsoner har Team Skælskør/Slagelse snuppet en plads i DM-finalerne for snuden af Vendsyssel Elite Badminton (VEB), og da de to hold tirsdag aften mødtes i Arena Nord i Frederikshavn til et opgør i Badmintonligaens grundspil, var det igen sjællænderne, der trak det længste strå.

VEB indkasserede sæsonens første nederlag efter golden set, hvor Raul Must måtte se sig slået af Marc Caljow, der vandt 21-16. Dermed vandt Skælskør/Slagelse opgøret 4-3.

Sejre til Beiwen Zhang i damesingle, Raul Must i herresingle og Kirsty Alison Gilmour og Cheryl Seinen i damedobule sørgede for at sikre vendelboerne det ene point, som man fik via nederlaget i golden set.

Vendsyssel gav i opgøret ligadebut til den 21-årige svensker Erik Angervall, der erstattede skadede Jacco Arennds.

Sammen med Yao Lei blev det dog til det forventede nederlag til Angervall i mixeddouble, hvor Frederik Søgaard og Amanda Högström vandt med sikre 21-6, 21-10.