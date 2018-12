Vendsyssel triumferede i Brøndby til sidst

FODBOLD: Vendsyssel FF kan fejre jul med en stor succesoplevelse frisk i erindringen, efter at oprykkerne søndag aften overraskende hentede en meget overraskende 3-2-sejr på udebane mod sidste sæsons sølvvindere fra Brøndby i årets sidste superligakamp.

Den helt store helt for Vendsyssel blev Sander Fischer, der med en straffesparksscoring dybt inde i overtiden sendte alle tre point med hjem til Nordjylland.

Vendsyssel kom naturligt nok til Brøndby som stærkt undertippede, men i kampens begyndelse fik vendelboerne et par fine muligheder for at tage en overraskende føring.

Efter et kvarters spil erobrede Jon Thorsteinsson bolden højt på Brøndbys banehalvdel, og det gav en god mulighed til Washington Brandao, men brasilianerens flade spark gik lige forbi den fjerne stolpe.

Et par minutter senere fik Vendsyssel endnu en god mulighed, men denne gang var det Mikkel Wohlgemuth, der måtte se sit forsøg blive reddet af Brøndby-målmand Marvin Schwäbe

Som første halvleg skred frem, fik Brøndby dog det ventede overtag, og det kastede også et par store chancer af sig.

Først var det Johan Larsson, der headede en stor chance langt forbi, og efter en lille halv times spil måtte Vendsyssel-målmand Nicolai Flø agere redningsmand for sit hold, da han med en god refleks parerede et forsøg fra Mikael Uhre fra nært hold.

Fire minutter før pausen var Nicolai Flø dog sagesløs. Vendsyssel-forsvaret fik trods et par forsøg ikke afværget et indlæg, og efter lidt klumpspil dumpede bolden i stedet ned for fødderne af Uffe Bech, der tæt under mål let kunne bringe Brøndby foran.

Dermed måtte gå Vendsyssel til pause med en nedtur frisk i erindringen, men bare fem minutter inde i anden halvleg fik gæsterne en gevaldig oprejsning. Washington Brandao sendte et præcist indlæg ind i panden på Emmanuel Ogude, der med et veludført hovedstød sendte udligningen i nettet.

Glæden var dog kortvarig for Vendsyssel, for to minutter senere havde Brøndby igen bragt sig foran. Vendsyssel-forsvaret blev overspillet af en lang aflevering, og alene med Nicolai Flø svigtede Simon Tibbling ikke. 2-1 til Brøndby, og så måtte Vendsyssel på den igen.

Den opgave påtog gæsterne sig dog med oprejst pande, og efter 61 minutters spil udlignede Moses Opondo til 2-2.

For anden gang scorede Vendsyssel efter et indlæg fra højre side. Denne gang var det anfører Alexander Juel Andersen, der sendte bolden ind i feltet, og her sparkede Opondo flot udligningen i nettet.

To minutter senere kunne Moses Opondo endda have gjort sig selv til dobbelt målscorer, da han blev sendt af sted i dybden, men denne gang måtte den tidligere AaB‘er se Brøndby-målmand Marvin Schwäbe trække det længste strå med en fodparade.

I stedet var Vendsyssel tæt på at komme bagud igen efter 69 minutters spil. Vendsyssel havde bragt mange folk med frem på et frispark langt oppe på Brøndbys banehalvdel, men det gav bagslag, da Brøndby fik ekspederet frisparket væk og i stedet igangsatte en kontra.

Vendsyssel-spillerne halsede hjem, men kunne ikke forhindre Uffe Bech i at blive spillet alene med Nicolai Flø, men heldigvis for gæsterne slap de med skrækken, da Bech chippede bolden på overliggeren.

Dermed lignede det en pointdeling, men dybt inde i overtiden scorede Vendsyssel jackpot. Lucas Jensen blev nedlagt i feltet, og på det efterfølgende straffespark var Sander Fischer sikkerheden selv.

Sejren betyder, at Vendsyssel overvintrer på 12. pladsen med 19 point for 20 kampe.