Vendsyssel vælger Viktor Axelsen fra

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton møder Værløse i DM-semifinalerne i Final 4, mens den anden semifinale bliver et opgør mellem Team Skælskør-Slagelse og Skovshoveds danske mestre.

VEB skulle som vinder af grundspillet vælge mellem Værløse og Skovshoved. Valget fandt sted i går, hvor repræsentanter fra de fire klubber var samlet til Final 4-møde hos Badminton Danmark i Idrættens Hus i Brøndby.

- Det har været et svært valg, som vi har tænkt længe over. Vi endte med at vælge Værløse, fordi vi ved, hvad de kommer med. Skovshoved er mere uforudsigelige. Har de eksempelvis Viktor Axelsen med, udtaler VEB's cheftræner, Allan Kolbro Nielsen i en pressemeddelelse.

Når det er sagt, understreger han, at VEB har kæmpe respekt for Værløses stærke og homogene hold.

- Vi skal have speederen i bund for at vinde over Værløse. Længere er den ikke. Det kræver en toppræstation af hele vores hold, pointerer Allan Kolbro Nielsen.

Final 4 afvikles tirsdag 22. juni og onsdag 23. juni i Brøndby Hallen. Kampene afvikles én ad gangen på kun to baner. Semifinalerne spilles tirsdag kl. 13.00 (VEB-Værløse) og 19.00 (TSS-Skovshoved), og begge kampe sendes direkte på TV2 Sport. Onsdag kl. 13.00 er der bronzekamp, mens finalen begynder kl. 19.00 - igen direkte på TV2 Sport.

- Vi glæder os afsindigt meget til Final 4. Det bliver to fede dage, hvor vores første mål er, at VEB skal i DM-finalen for første gang i klubbens historie, siger Allan Kolbro Nielsen.