Vendsyssel vandt nordjysk divisionsderby mod Hobro

FODBOLD:Det trækker op til placeringsmæssigt uvejr over Hobro, mens solen skinner over Vendsyssel FF efter sæsonens fjerde sejr i fem kampe.

Kampen var nu ellers en chancemæssigt lige affære. Grundet kampens sluttidspunkt tæt på avisens deadline var det ikke muligt at få kommentarer med i denne artikel, men Hobro-træner Martin Thomsen vil med stor sandsynlighed sige, at man havde chancerne til at få point på en dag, hvor Hobro ikke top-præsterede. På modsatte trænerbænk vil Henrik Pedersen glæde sig over sejren, men han vil være sur over den manglende evne til at holde fast i initiativet.

I timen op til kickoff mellem Vendsyssel og Hobro var der uvejr over Energi Nord Arena, men da spillerne løb på banen, var det med solen som tilskuer. Til gengæld kom Hobro ud i et nyt uvejr, da kampen gik i gang.

Vendsyssel FF kom ud til det rent nordjyske divisionsopgør som lyn og torden. De første 20 minutter stod der skrevet Vendsyssel FF på med store fede bogstaver. Her blev det tydeligt, at Vendsyssel-spillerne er kommet i sync med træner Henrik Pedersens ideer.

Vendsyssels iderigdom var iøjnefaldende. Alle de løb, der ikke blev foretaget i forrige sæson bliver nu med største selvfølge foretaget, og det meget omtalte presspil sidder efterhånden også som et kollektivt stempel, der forsøger at trykke modstanderen igen og igen.

Hjemmeholdets Parfait Bizoza bankede hul på sin målkonto i den forrige kamp mod Nykøbing, da han fra 25 meter bragede bolden i mål. Mod Hobro gentog han kunststykket, da han på fornem vis flugtede bolden i mål efter et indlæg, der var blevet headet væk.

Kørte tør

Vendsyssels spil er bundet op på, at der er mod og timing i presspillet. Det efterlader ofte de to stoppere i en mod en-situationer, men de dueller bliver stort set vundet hver gang. Nytilkomne Tobias Anker var ganske enkelt i en klasse for sig i første halvleg. Den nye VFF-stopper vandt samtlige dueller, og han vandt dem med van Dijsk autoritet.

Efter 26 minutters spil kom Hobro på banen. Bogstavligt talt. Det var nemlig første gang, at Martin Thomsens tropper var i stand til at sætte et angreb sammen. Det blev til gengæld farligt med det samme. Det var centimeter fra, at to Hobro-spillere lige efter hinanden var ved at glide bolden i mål efter et indlæg.

Ligesom det danske sensommervejr kan en fodboldkamp også hurtigt skifte karakter. Fra at have været altdominerende mistede Vendsyssel stille men sikkert grebet om kampen. Det var ikke via flot fodbold, men ved hjælp af de klassiske Hobro-dyder, man fik arbejdet sig ind i kampen.

Vendsyssels spil er i høj grad bundet op på høj intensitet, men den var væk. Særligt efter pausen formåede Vendsyssel aldrig at genfinde den intensitet i spillet, som havde klædt hjemmeholdet i de første 20 minutter.

Hobro var først på alle 50/50-bolde, og Vendsyssel-spillerne lignede pludselig den rådvilde fodboldflok, der kendetegnede mange kampe i forrige sæson. Nu var det kort sagt hjemmeholdet, der var i stormvejr.

Blandt andet fik Muamer Brajanac en chance af den slags, som man skal score på. Efter forsvarsspil på miniput-niveau stod Brajanac pludselig fri midt i feltet med VFF-keeper Marcus Bundgaard på mellemhånd. Det tomme mål forblev dog tomt, for Brajanacs afslutning nærmest kravlede forbi den ene stolpe.

De sidste minutter blev rent indianerfodbold. Der var ikke meget rytme i en hektisk forestilling, som dog ikke fik flere scoringer. Dermed er Vendsyssel med i oprykningsfeltet med 12 point, mens Hobro med fire point skal ud i en vital kamp på lørdag mod fortsat pointløse Hillerød.