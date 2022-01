Vendsyssel vandt og strøg til tops, men formand er kritisk over for badmintonforbunds corona-håndtering

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) fik tirsdag en resultatmæssig god start på 2022, da hjemmekampen mod Solrød Strand blev vundet 6-3.

Sejren kom i hus, selv om VEB måtte klare sig uden et par coronasmittede spillere, og formand i Vendsyssel Elite Badminton (VEB), Jan. R. Jensen er kritisk over for Badminton Danmarks håndtering af situationen.

Vendsyssel Elite Badminton - Solrød Strand 6-3 1. mixeddouble: Mathias Christiansen/Cheryl Seinen - Jeppe Bay Madsen/Johanna Magnusson 21-15, 21-14 2. mixeddouble: Robin Tabeling/Debora Jille - Jesper Toft/Alexandra Bøje 21-12, 21-15 1. damesingle: Kirsty Gilmour - Frederikke Lund 21-10, 21-10 2. damesingle Josefine R. Jensen - Sarah Frederikke Vishart 21-9, 21-16 1. herresingle: Victor Svendsen - Nhat Nguyen 21-12, 21-13 2. herresingle: Gustav Bjørkler - Emil Holst 14-21, 21-15, 19-21 1. damedouble: Deobra Jille/Cheryl Seinen - Alexandra Bøje/Johanna Magnusson 14-21, 21-17, 16-21 1. herredouble: Mathias Christiansen/Niclas Nøhr - Jeppe Bay Madsen/Emil Holst 14-21, 19-21 2. herredouble: Robin Tabeling/Victor Svendsen - Jesper Toft, Marcus Rindshøj 21-12, 21-14

- Jeg synes, at Badminton Danmark arbejder meget på bagkant med håndteringen af corona, selvom vi har været påvirket af det i to år. Vi er stadigvæk ikke blevet inviteret ind til at snakke om, hvordan vi skal agere, hvis coronaen kommer i vejen, fortæller VEB-formanden, der også savner nogle konkrete retningslinjer, som klubberne kan agere efter.

- Vi ved ikke, hvordan vi skal forholde os, hvis vi har spillere smittede med corona, og om vi har mulighed for at få aflyst kampe på grund af corona-tilfælde, eller hvor mange smittetilfælde der skal til, for at vi har en sag, siger Jan R. Jensen.

For Vendsyssel Elite Badminton vedkommende mærkede man allerede store konsekvenser ved coronapandemien tilbage i 2020, og derfor mener Jan R. Jensen også, at man to år efter burde være kommet langt med håndteringsprocesserne.

- Tilbage i 2020 påvirkede coronaen blandt andet vores deltagelse i Final 4, da vi er en international klub med mange udenlandske spillere, som ikke kunne komme ind i landet på grund af nedlukningen dengang. Det er sådan nogle situationer, som man ikke har forholdt sig til, i forhold til hvordan vi som klub skal agere, forklarer formanden.

Jan R. Jensen fortæller også, at han flere gange har taget fat i forbundet i forhold til afholdelse af et corona-møde og med spørgsmål til konkrete situationer, hvor han dog ikke har modtaget den hjælp, som han havde håbet på.

- Vi holdt et møde i begyndelsen af sæsonen, hvor corona blandt andet var på dagsordnen, selvom det ikke kun var et corona-møde, og der udeblev Vendsyssel af årsager, jeg ikke kender til, siger Jonas Kildegaard Rasmussen, der er kommunikations- og pressechef for Badminton Danmark.

- Vi meldte ud til alle klubberne før jul, hvad de skulle gøre i tilfælde af, at de blev ramt af covid-19. Det er rigtigt, at vi ikke har sat et fast antal af smittede spillere på i forhold til aflysning af en kamp. Det har vi ikke, fordi vores holdturneringsudvalg har vurderet, at så faste retningslinjer ville lede til flere spørgsmål. Corona-situationen ændrer sig hele tiden, og for faste retningslinjer kan ende med at gøre det mere besværligt og rigidt, forklarer han yderligere.

I stedet har Badminton Danmark valgt at kigge på hver enkelt kamp og forholde sig ud til den givne situation.

- Vi har valgt at vurdere den enkelte kamp og situation, da vi synes, det er mere agilt og fleksibelt, samtidig med at det gør os omstillingsklar i forhold til den gældende situation, vi står i og kan komme til at stå i. Samtidig har klubberne selvfølgelig mulighed for at ringe til os, hvis de har nogle spørgsmål, og så vil vi hjælpe dem, fastslår Jonas Kildegaard Rasmussen.

I forhold til testning af spillerne er der også en helt særlig grund til, at dette ikke er et krav fra forbundets side.

- Vi forholder os til de retningslinjer, som vi modtager fra Kulturministeriet, og der er ikke noget krav om, at spillerne skal vise coronapas. Vi vil i denne situation ikke begynde at lave vores egne krav, da det kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor vores regler er anderledes end myndighedernes.

- Selvfølgelig er vi ikke interesserede i at gennemføre en kamp, hvor der er stor smitterisiko. Vi er et forbund for mange medlemmer, og det eneste, vi ønsker, er, at alle skal være trygge og kunne nyde at spille, understreger Jonas Kildegaard Rasmussen.