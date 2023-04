Vendsyssel var tæt på sejr i Haderslev

HADERSLEV:Vendsyssel FF havde taget turen til grænselandet med det mål for øje at få brudt en tiltagende sejrstørke. Sønderjyske var for sin del på jagt efter en sejr, der for alvor kunne spille superliganedrykkeren tilbage i kampen om de to oprykningspladser.

Det endte dog som en uforløst forestilling for begge mandskaber. Ingen af de to hold kan nemlig for alvor bruge 1-1 til det store. Hvis der skal være et hold, der er mest tilfreds med resultatet, må det dog være VFF, der har fået rette præstationskurven lidt op efter nogle udfald.

Første halvleg blev en afvekslende men først og fremmest rodet omgang fodbold. Der var fine chancer i begge ender af banen, men de største muligheder spillede Sønderjyske og særligt Orri Oskarsson sig frem til.

Til alt held for Vendsyssel FF havde lejesvenden fra FCK ikke fundet skarpheden frem, da han efter ganske få minutter blev spillet helt fri i Vendsyssel-feltet. Han forsøgte at vippe bolden over Marcus Bundgaard. Den del lykkedes, men han sparkede samtidig bolden forbi målet.

Blot syv minutter inde i kampen fik Carl Lange Vendsyssels største chance inden pausen, men han havde i lighed med Oskarsson glemt skarpheden i omklædningsrummet.

Sønderjyske forsøgte flere gange at sætte et højt pres mod Vendsyssels bagkæde, men det var oftest let for vendelboerne at spille sig forbi. Evnerne længere fremme på banen lod dog en del tilbage at ønske. Lidt for ofte løb de gode tiltag ud i ingenting for gæsterne.

Omkring den halve time spillede Sønderjyske sig frem til en stor chance. Igen var det Orri Oskarsson, der fik muligheden, men denne gang stod Marcus Bundgaard i vejen. Med en flot redning sørgede han for, at kampen fortsat var uden scoringer.

Mål kunne der også være scoret, da Anton Søjbjerg fik en stor chance efter et formidabelt pres fra Wessam Abou Ali. Søjberg brændte dog i lighed med alle de tidligere episoder også denne chance.

Konklusionen efter første halvleg var, at de to hold mest af alt havde vist, hvorfor ingen af dem for alvor kan holde trit med Vejle og Hvidovre. Uskarphed var en fællesnævner for både Vendsyssels og Sønderjyskes indsats.

Sønderjyske - Vendsyssel FF 1-1 (0-0) Fodbold, NordicBet Ligaen

Oprykningsspil

Mål: 0-1 Anton Søjberg (59. minut), 1-1 Orri Oskarsson (78. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Zander Hyltoft, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup - Anton Søjberg (Mattias Jakobsen, 75. minut), Simon Okosun, Carl Lange (Oscar Buch, 85. minut) - Lucas Jensen (Lasse Steffensen, 58. minut), Wessam Abou Ali, Tiemoko Konate.

Advarsler: Lasse Steffensen (74. minut) VIS MERE

Efter pausen fortsatte det afvekslende kampbillede med at være fremherskende. Der var stadig for mange fejl i begge holds boldomgang, og netop sådan en blev udslagsgivende for kampens første scoring.

Den opstod efter alt for kort tilbagelægning mod Nicolai Flø, som Konate fik opsnappet. Han spillede bolden på tværs mod Wessam Abou Ali, som dog ikke fik noget ud af det. Det gjorde til gengæld Anton Søjberg, der endte med at sende bolden i nettet.

Vendsyssels føringsmål fik Sønderjyske til at intensivere presset mod Marcus Bundgaards mål. Med lidt over 10 minutter igen lykkedes det Sønderjyske at finde Orri Oskarsson i en gunstig position inde i feltet. Her tog den islandske angriber revanche for de brændte chancer inden pausen. Han udlignede til 1-1.

Faktisk burde Oskarsson have gjort sig selv til matchvinder. Han fik sin hidtil største chance, da han blev spillet helt fri med fem minutter tilbage af kampen. Men han sendte bolden forbi målet.

Igen et oplagt eksempel på, hvorfor de to hold lige nu er en eller tre længder efter Hvidovre på andenpladsen i tabellen.