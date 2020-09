Vendsyssel var tæt på sensation mod tophold: - Jeg er sindssygt stolt

HÅNDBOLD:Nederlag findes i mange former. For en uge siden var Vendsyssel Håndbold-træner Kent Ballegaard nærmest i kulkælderen efter nedturen mod Skanderborg, men selv om det heller ikke blev til point fredag aften mod Herning-Ikast, var humøret et helt andet.

For det var kun med nød og næppe, at det midtjyske tophold hev en 20-18-sejr hjem.

- Jeg er sindssygt stolt. Vi holdt rækkens pt. bedst spillende hold fuldstændig nede, og det er jo helt forrykt, at vi kun skulle have lavet 21 mål for at vinde.

- Jeg er dybt imponeret over, hvordan vi fik rejst os oven på den Skanderborg-kamp. Vi fik vist omverdenen, at vi mener det her, og vi havde jo fortjent at få point med hjem, mener Kent Ballegaard.

Herning-Ikast - Vendsyssel Håndbold 20-18 (12-10) Topscorer, Herning-Ikast: Ingvild Kristiansen 6 Mål, Vendsyssel Håndbold: Sofie Sletskov 5, Henriette Hansen 4, Cecilie Termansen 2, Pernille Brandenborg 2, Steinunn Hansdottir 1, Ida Jespersen 1, Mette Bejder 1, Frida Damgaard 1, Christina Pedersen 1. VIS MERE

Vendsyssel Håndbold havde færten af en sensation, da Mette Bejder med godt otte minutter tilbage bragte gæsterne foran 18-17. Siden blev det dog ikke til flere mål, og så løb Herning-Ikast alligevel med pointene.

- Jessica Ryde i deres mål gjorde det svært for os til sidst, men det var jo også klart, at vi var trætte på det tidspunkt. Jeg havde ni markspillere og en målmand, så ressourcerne var begrænsede, mens Herning-Ikast har et helt hold at skifte med, siger Kent Ballegaard.

Den gode præstation gav i stedet for point en tro på, at de kan komme i den kommende uges kampe mod Silkeborg-Voel og Aarhus United.

- Hvis vi ikke kan levere på samme niveau på tirsdag, er det her jo ligegyldigt, så vi skal forsøge at genskabe den her følelse, for fortsætter vi sådan her, skal pointene nok komme, siger Kent Ballegaard.