Vendsyssel var ved at give op på topscorer: Alvorssnak ændrede alt

VRÅ:- Det har aldrig føltes bedre. Glæden over min succes er så meget sødere nu, end alt andet jeg tidligere har oplevet. Det er som om, det hele går op i en højere enhed for mig i denne sæson, siger Wessam Abou Ali - øjeblikkets topscorer i NordicBet Ligaen.

Med 10 mål i sæsonen, og senest to mod Næstved, er Vendsyssel-angriberen godt i gang med at leve op til nogle af de forventninger, som evnerne på banen skaber.

Den flamboyante angriber har ikke taget den lige vej til den nuværende succes. Faktisk var Vendsyssel FF på nippet til at give op i forhold til Wessam Abou Ali. Det var i hvert fald den fornemmelse, som Abou Ali selv fik efter en mildt sagt antiklimatisk sidste sæson. Her kom et kollaps på banen, brækkede ribben og svigtende form i vejen for angriberen, der var blevet købt hjem fra Silkeborg for et syvcifret beløb.

- På et tidspunkt tror jeg, at Vendsyssel FF var tæt på at give op på mig. Det kan jeg sådan set godt forstå, for det gik ikke som håbet, siger Wessam Abou Ali.

En alvorssnak med cheftræner Henrik Pedersen ændrede dog alt for Wessam Abou Ali.

- Han var meget direkte i sin måde at fortælle tingene på. Jeg fik klart at vide, at jeg ikke kunne leve på fortiden. Jeg skulle til at præstere. Jeg skulle simpelthen tage mig sammen, husker Wessam Abou Ali, der dog også fik opløftende ord med på vejen.

- Samtidig understregede Henrik, at han fortsat havde stor tiltro til mig, men han forventede også, at jeg ville arbejde endnu hårdere, end jeg havde gjort hidtil. Det var lidt af et wake-up-call for mig, forklarer Wessam Abou Ali.

Det betød, at sommerpausen op til denne sæson blev brugt på at selvtræne mere end nogensinde før. Formen blev hæderlig, og Henrik Pedersen blev tilfreds, for nu havde Wessam Abou Ali givet sig selv forudsætningerne for at kunne få succes.

Knokler for holdet

Succes i VFF-trænerens verden er dog ikke nødvendigvis noget, der måles i scoringer og oplæg. Henrik Pedersen går op i statistik og data som få andre trænere, og her har han set en markant udvikling hos Wessam Abou Ali. Det er bare ikke i den del af spillet, hvor angriberen har bolden.

- Hvis du for fire-fem år siden havde sagt til mig, at jeg ville udvikle mig sådan, at presspillet ville blive en af mine største styrker, så havde jeg tænkt: Det er da lige meget. Jeg skal score mål. I dag er jeg stolt over, at jeg også er dygtig presspiller, der kan være med til at hjælpe holdet med at erobre bolde, siger Wessam Abou Ali.

- Det er ikke mindst på grund af Henrik Pedersen. Han har givet mig en gejst og glæde ved at spille fodbold. Han har kort sagt hjulpet mig til at finde ud af, hvilken type fodboldspiller, jeg gerne vil være, siger 1. divisions topscorer.

Den tidligere AaB-angriber har efter et langt tilløb udviklet evnerne uden bold, og her er det soleklart, at Wessam Abou Ali har klare kvaliteter, når det gælder om at erobre eller presse modstanderne.

- Jeg har forstået, at det handler om at dyrke de ting, som jeg selv kan påvirke. Det er blandt andet sådan noget som at kunne sprinte mod slutningen af en kamp. Det er sådan noget som at være mentalt skarp, så jeg holder fokus, når pulsen er høj. Det er mindst ligeså fedt at få ros fra nogle af de defensive spillere for mit presarbejde efter en kamp, som det er at score et eller to mål i en kamp, siger Wessam Abou Ali.

Han er stadig en gadedreng på nogle punkter, men på andre områder fremstår Wessam Abou Ali som en voksen mand i dag. Det var der nok ikke mange, der havde set komme for bare få år siden, da han aspirerede til at blive det danske svar på Mario Balotelli.

- Jeg har indset, at jeg bliver nødt til at sætte mere realistiske mål for mig selv. Lige nu høster jeg frugten af et langt sejt træk. Det gælder hele tiden om at tage det næste lille skridt. Tidligere troede jeg bare, at det hele skulle gå så fandens hurtigt, siger Wessam Abou Ali.

Topkamp venter

Helt aktuelt er næste skridt en spændende udekamp mod Vejle. Sæsonens på papiret vanskeligste opgave.

- Det bliver så svært, som vi selv gør det til. Vi har et topniveau, der kan drille alle hold i denne række, så hvis vi kan ramme det, så kan vi også vinde over Vejle. Det har vi før vist, men vi har også stor respekt for den opgave, for det er ikke tilfældigt, at Vejle ligger nummer et i rækken, siger Wessam Abou Ali.

Med en plads booket i oprykningsspillet er der ingen tvivl om, at Vendsyssel FF skal ud at jagte muligheden for en oprykning. Det bliver med en meget taknemmelig Abou Ali på holdet.

- Jeg har kæmpe respekt og meget kærlighed til Vendsyssel FF og staben i klubben. De har virkelig hjulpet mig, og det er jeg meget taknemmelig for, siger Wessam Abou Ali.