Vendsyssel vender skrækstart til endnu en uafgjort

FODBOLD:Det så hurtigt skidt ud for Vendsyssel FF, da vendelboerne søndag gæstede kriseramte HB Køge. Men trods en hurtig tomålsføring til hjemmeholdet kæmpede Henrik Pedersens tropper sig tilbage i opgøret, der endte 2-2.

Dermed fik Vendsyssel sæsonens femte uafgjort i 1. division, hvilket rækker til fem point. Holdet er nemlig fortsat uden sejre i de første syv kampe.

Vendsyssel FF - HB Køge 2-2 (0-2) Mål: 0-1 Joachim Rothmann (19. minut), 0-2 Mike Jensen (27. minut), 1-2 Panagiotis Armenakas (54. minut), 2-2 Mikkel Wohlgemuth (66. minut) Advarsler: Tiemoko, Konaté, Vendsyssel (33. minut), Pierre Larsen, HB Køge (53. minut), Casper Jørgensen, HB Køge (57. minut), Christoffer Boateng, Vendsyssel (78. minut), Delphin Tshiembe, Vendsyssel (90. minut) Vendsyssels startopstilling (4-2-3-1): Lukas Jonsson - Rune Frantsen, Delphin Thsiembe, Mads Grebe, Xandro Schenk - Diego Montiel, Mikkel Wohlgemuth - Lucas Jensen (Tobias Christiansen, 69. minut), Panagiotis Armenakas, Tiemoko Konaté - Lasse Steffensen (Jelle van der Heyden, 80. minut) VIS MERE

Efter knap 20 minutter af kampen kom den unge FC Nordsjælland-lejesvend Joachim Rothmann til en stor chance, da Pierre Larsen fandt ham på et indlæg fra højre side. Den 21-årige bragte dermed Daniel Aggers mandskab foran.

Der gik ikke lang tid, før Mike Jensen kunne udbygge den føring. Efter en dyb bold kom han alene igennem med Lukas Jonsson i Vendsyssel-målet, og den duel vandt den gamle Brøndby-spiller. Han sendte nemlig bolden mellem benene på den svenske målmand til 2-0.

Det ruskede lidt op i Vendsyssel-spillerne, der kort inden pausen fandt Diego Montiel i feltet. Men HB Køge dæmmede op for nordjyderne. I stedet måtte Jonsson flere gange diske op med gode redninger - eksempelvis få minutter inde i anden halvleg, hvor William Madsen blev afvist af svenskeren.

Fem minutter efter pausen fik Vendsyssel alle tiders chance, da der blev dømt indirekte frispark i hjemmeholdets felt. En tilbagelægning blev taget op af Oscar Snorre, da Lasse Steffensen lagde et pres på HB Køge-feltet. I første omgang blev frisparket ikke til noget, men der blev dømt omspark, da hjemmeholdet agerede for hurtigt inde i muren.

I anden omgang blev de så snydt af Lucas Jensen, der lagde den for til Panagiotis Armenkakas. Mens hjemmeholdet tøvede, sendte han bolden op i målhjørnet, hvor Oscar Snorre kom til kort.

Et kvarter senere faldt udligningen så, da et pres fra AaB-lejesvenden Jeppe Pedersen frigjorde Lucas Jensen i feltet. Jensen lagde så bolden af til Mikkel Wohlgemuth, og anføreren sendte bolden ind i et helt frit mål til slutresultatet.

Mod slutningen pressede Daniel Aggers mandskab på for sejren. Et velplaceret frispark blev blandt andet sendt på overliggeren. Men Vendsyssel holdt resultatet hjem og fik endnu en remis til samlingen.