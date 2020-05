Vendsyssel venter på statsministeren: Vi skal have en officiel melding, inden vi gør noget

FODBOLD:Det fik de sidste superligaklubber tilbage på træningsbanen, at statsminister Mette Frederiksen onsdag lagde op til en snarlig genoptagelse af landets bedste fodboldrække.

Torsdag kaldte Randers og Horsens sine spillere tilbage på arbejde, og dermed er alle 14 superligaklubber i gang med at forberede sig på en genoptagelse.

Men i landets næstbedste række afventer Vendsyssel FF fortsat en officiel melding, inden man vil kalde sine spillere tilbage på træningsbanen, selv om en genoptagelse også vil omfatte Nordicbet Ligaen.

- Vi skal lige have en officiel melding fra statsministeren, inden vi gør noget, fortæller sportsdirektør Ole Nielsen.

Vendsyssel-spillerne blev allerede i marts sendt hjem uden træningsforpligtelser, så klubben kunne få del i statens lønkompensationsordning. Ole Nielsen er derfor spændt på, hvilken forfatning spillerne vender tilbage i, hvis der bliver givet grønt lys til, at klubben fra den kommende uge kan begynde at forberede sig på en genoptagelse af Nordicbet Ligaen.

- Det tror jeg, at man er rigtig spændt på i mange klubber. Det er professionelle spillere, som helt sikkert har gjort, hvad de kan for at holde sig i gang, men omvendt har det været en meget tough periode, fordi der ikke har været nogen slutdato på det. Det kan godt være, at nogen har haft svært ved at holde motivationen helt oppe, siger Ole Nielsen.