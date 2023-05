Vendsyssel vil have rolle i opryknings-spørgsmål

VRÅ:Det er en kamp uden reel betydning, der venter Vendsyssel FF, når man lørdag tager mod FC Helsingør i oprykningsspillet i 1. division.

Begge hold har for længst udspillet rollerne i forhold til oprykningsspørgsmålet, men Vendsyssel-træner Henrik Pedersen skal ikke lede lang tid for at finde en motivation for lørdagens møde.

Lige nu er Vendsyssel FF to point foran FC Helsingør i kampen om den på papiret ret ligegyldige fjerdeplads.

- Vi kan ikke nå de tre øverste pladser i rækken, så målet må være, at vi skal slutte som nummer fire. Det er det bedst mulige resultat for os i den nuværende situation, og det skal vi jagte, siger Henrik Pedersen, der allerede nu ved, at han ser ind i en travl sommer.

Vendsyssel FF kan se frem til en større udskiftning i spillertruppen. Det fortalte sportschef Søren Henriksen allerede for en uge siden. Derfor skal de sidste kampe i sæsonen også bruges til at prøve spillere af på alternative positioner. Det bliver også tilfældet mod Helsingør.

- Vi skal se et par spillere på nogle andre positioner for at afklare, om det er positioner, som de kan spille i fremtiden. Vi ved, vi kommer til at skifte en del ud i truppen frem mod næste sæson, men det kan være, at vi kan finde nogle interne løsninger, siger Henrik Pedersen.

Ambitionen er dog utvetydigt at slutte stærkt af, og det må meget gerne involvere et par sejre i de kommende kampe. Blandt andet om en uge, hvor Vendsyssels kamp kan få afgørende betydning for oprykningsspørgsmålet.

Et niveau fra de bedste

Her kan Hvidovre med en sejr i realiteten sikre sig oprykning til Superligaen, da man har et forspring på tre point og en markant bedre målscore end forfølgeren Sønderjyske.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt for at vinde den kamp. Det kan godt være, at vi ikke selv kan nå at rykke op, men så kan vi i det mindste påvirke, hvem der rykker op, siger Henrik Pedersen, der i samme åndedrag roser de tre hold, der lige nu er placeret foran Vendsyssel FF i tabellen.

- Vi må bare lette på hatten for Vejle. Som superliganedrykker har Vejle virkelig spillet en flot sæson, og det er helt fortjent, at de allerede har sikret sig oprykningen. Hvidovre har bygget det her hold op over tre-fire sæsoner, og det er bare stærkt arbejde. De har også fundet en klar spillestil, som virkelig fungerer for dem. Og så er der et stærkt Sønderjyske-hold, der har kæmpet med at få det til at køre, siger Henrik Pedersen.

Han anerkender fuldt ud, at de tre førnævnte klubber lige nu er et skridt eller to foran Vendsyssel FF.

- Vi mangler noget offensivt niveau i forhold de tre hold. På det punkt er de ganske enkelt skarpere end os. Det er først og fremmest vores evne til at skabe de store chancer, at vi skal forbedre. Generelt er vi gode til at skabe chancer, men mod de bedste i rækken mangler vi fortsat noget i den del af spillet, siger Henrik Pedersen.