Vendsyssel viste fremgang i sejr, men har stadig travlt en uge før sæsonstart

FODBOLD:Den sidste nedtælling er gået ind for Vendsyssel FF, der i næste weekend tager hul på en ny sæson i Nordicbet Ligaen med en udekamp mod Esbjerg.

Lørdag blev formen testet, da Danmarksserieholdet fra Holstebro blev slået med 4-1.

Holstebro Boldklub - Vendsyssel FF 1-4 Mål: 1-0 Lasse Lilbæk, 1-1 Tiémoko Konaté, 1-2 Lasse Steffensen, 1-3 Diego Montiel, 1-4 Zander Hyltoft Vendsyssels startopstilling (4-4-2): Jonas Dieseler - Tobias Damsgaard, Anders Bærtelsen, Thomas Christiansen, Henri Järvelaid - Jelle van der Heyden, Zander Hyltoft, Diego Montiel, Tiémoko Konaté, Lasse Steffensen, Lamin Walley VIS MERE

- Jeg så et hold, der havde mange træninger i benene, men rigtig gerne vil det her. Defensivt er der også tendenser til, at flere spillere begynder at tænke det samme på de samme tidspunkter.

- Rent fysisk er det tydeligt, at vi også har fået bygget på, men der er stadig lang vej derhen, hvor vi vil være, men det går helt klart i den rigtige retning, siger Vendsyssel FF-træner Henrik Pedersen.

Han tiltrådte i Vendsyssel FF for godt to uger siden ovenpå ejerskiftet i klubben, så optakten til den kommende sæson har langt fra været optimal.

- Det er klart, at vi stadig har mange fodboldfaglige ting på vores to-do-liste. Vi har vel haft 12-13-14 træninger, så vi er tidligt i forløbet. Vi er nået langt, når man tænker på, hvor lidt tid vi har haft, men vi er jo ikke nået langt, når man kigger på det store billede, siger Henrik Pedersen.

Også udenfor banen har Vendsyssel FF travlt. En uge før sæsonstart har klubben fortsat kun 14 spillere på kontrakt.

- Vi arbejder på højtryk på at finde de spillere, der er de rigtige for os. Vi er sent på den i forhold til, at den første kamp er om en uge, men vi er jo tidligt ude i forhold til, hvor vi er i fødekæden.

- Mange af dem, vi søger, søger noget højere oppe først. Sådan vil det altid være, men vi arbejder på højtryk, og det ville være fantastisk, hvis vi fik nogle ind før den første kamp. Det vil dog nok være for optimistisk at tro, at vi har 18 spillere på søndag, siger Henrik Pedersen.

I lørdagens kamp mod Holstebro gav han spilletid til målmanden Jonas Dieseler og offensivspilleren Lamin Walley, der begge er på prøve i klubben. Mikkel Wohlgemuth, Andreas Kaltoft og Morten Knudsen, der alle havde kontraktudløb med Vendsyssel FF efter sidste sæson, men på det seneste har trænet med, var ikke med i lørdagens kamp, men det betyder ikke, at de ikke er inde i billedet til en fremtid i Vendyssel FF.

- Vi er i dialog med dem, så vi må se, hvad der sker de næste dage, siger Henrik Pedersen.

Lørdagens sejr over Holstebro var Vendsyssel FF’s tredje testkamp i opstarten. De to første kampe har budt på et nederlag til Viborg og en sejr over Thisted FC.