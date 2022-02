Vendsyssel viste fremgang mod polakker, men viceanfører har fået dårligt nyt

FODBOLD:Vendsyssel FF forbereder sig i øjeblikket på den kommende forårssæson i Nordicbet Ligaen under mere sydlige himmelstrøg, og torsdag blev det til en sejr i den første testkamp under træningslejren i Tyrkiet.

Korona Kielce, der ligger på en tredjeplads i den næstbedste polske række, blev besejret med 3-2, efter at Vendsyssel FF undervejs havde været foran 3-0.

- Der var gode perioder i vores kampe mod AaB i weekenden, men vi blev også afsløret i nogle ting, vi skal være bedre til.

- Det er stadig tidligt i opstarten, men i forhold til de ting, vi har trænet i både spillet med bolden og i vores pres, så jeg store forbedringer, siger Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

Lucas Jensen bragte Vendsyssel foran i første halvleg, mens Diego Montiel og Martin Dong øgede føringen efter pausen, inden de polske modstandere fik reduceret to gange i kampens slutfase.

- Vi skiftede hele holdet i pausen, så alle spillere fik 45 minutter. I første halvleg var vi meget dominerende, mens vi heller ikke gav noget væk. Vores defensiv var rigtig stærk. Ikke bare i forhold til at undgå at indkassere chancer, men også i forhold til at erobre bolde og spille fremad.

- I spillet med bolden var der også en bedre disciplin, og der var knapt så mange, der individuelt fik nogle gode idéer.

- I anden halvleg startede vi også rigtig stærkt og scorede et hurtigt mål ved Diego Montiel. Vi var måske mere urolige på bolden, men vi var stadig dominerende i de første 15-20 minutter, inden trætheden begyndte at melde sig. Vi spillede også med et yngre hold i anden halvleg, og det blev måske lidt for vildt til sidst, men overordnet set var det en opløftende indsats, hvor vi fik udført nogle af de ting, vi har arbejdet med. Vi har trænet to gange de sidste tre dage, så spillerne har heller ikke så friske ben i øjeblikket, konstaterer Henrik Pedersen.

I anden halvleg var der blandt andre spilletid til to gæstespillere i form af den tidligere AaB- og Jammerbugt-spiller Daniel Mortensen samt Magnus Kjellerup, der normalt gør sig på Hobro IK's andethold.

Til gengæld er midtbanespilleren Mikkel Wohlgemuth og angriberen Lasse Steffensen ude med skader.

- Mikkel kæmper stadig med en fiber i ryggen. Vi troede, at han skulle til at tilbage på banen nu, men så brød hans skade desværre op. For Lasse går der i hvert fald nogle uger endnu, inden han kan få gipsen af, men ellers er alle friske, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF skal i kamp på træningslejren igen på tirsdag.