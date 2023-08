Vendsyssel viste stor moral og vandt voldsomt hundeslagsmål

Andenbolde. Smag lige på ordet. Det blev skambrugt onsdag aften på Nord Energi Arena. Var det ikke Kolding-træner Kristoffer Wichmann, der råbte det til sine spillere, var det hjemmeholdets træner Henrik Pedersen, der skreg det ind til sine spillere ved en hver given lejlighed.

Andenbolde var med god grund dagens ord i Hjørring. Det blev helt som forventet en kamp, hvor bolden konstant var i luften og andenbolde blev et nøgleord, for der var historisk mange dueller. Andenboldene nærmest regnede ned fra himlen over Hjørring denne aften.

Vendsyssel FF skulle give svar på tiltale efter en på alle måder nedslående præstation mod Hillerød i den forrige kamp. Derfor skulle VFF gøre alle dommedagsprofetierne til skamme mod oprykkerne. Og det gjorde man med flot fight i en ellers uskøn kamp.

Indsatsen mod Hillerød havde karakter af en gang tømmermandsfodbold i Poulstrup, og var helt blottet for evnen til at sætte et angreb sammen. Den serie 4-værdige præstation havde helt naturligt afstedkommet ændringer i startformationen. Det var den diametrale modsætning, hvad indstilling angik.

Måske havde Henrik Pedersen også kigget lidt på modstanderen og lavet et par justeringer ud fra det forventede kampbillede. Lasse Steffensen var med i front - muligvis med en bagtanke i forhold til defensive dødbolde, hvor Kolding er en formidabel modstander. Samtidig var Omar Jebali med fra start, og han var helt sikkert også bragt i spil for at fylde noget mere i luftrummet.

Kolding er en underlig størrelse. Det meget direkte og fysisk anlagte spil er en udfordring for alle hold - også Vendsyssel, der gik med på legen ved også at forsøge at spille meget direkte. Underholdningsværdien var sådan set god nok, for du vidste aldrig, hvad der ville ske i næste sekund, men når det er på baggrund af en uofficiel stadionrekord i høje bolde, dueller og boldtab, så giver det en særdeles urytmisk fodboldkamp.

Vendsyssel FF skal have ros for at byde Kolding op til en meget fysisk dans. VFF-spillerne tog flot fra i de utallige nærkampe. Netop vedholdende duelspil krydret med et par gode aktioner var baggrunden for Vendsyssels føringsmål efter 11 minutters spil. Her leverede Oscar Buch et klapperslangehug af en afslutning.

Målet blev startskuddet til en fodboldkamp, som Kolding var mest målsøgende i, men Vendsyssels defensiv bestod nogenlunde stilsikkert.

Kolding havde bestemt sine chancer. Mathias Kristensen kunne på en god aften have indtaget rollen som matchvinder. Han havde chancerne til at gøre sig skyldig i flere mål.

Efter et længerevarende Kolding-pres fik Vendsyssel midt i anden halvleg greb om kampen, og det skabte blandt andet en kæmpe chance til Marcus Hannesbo, der headede bolden ned på sin egen skulder i stedet for ind i et næsten tomt mål.

Koldings luftvåben er dog af en sjældent set kapabel størrelse. Man havde allerede Mathias Kristensen inde, og han fik selskab af den notoriske målræv Thomas Mikkelsen, der altid er giftig, når bolden er i feltet.

Lige netop det beviste han, da han efter 78 minutters spil gjorde det til 1-1, da han udnyttede sløjt forsvarsspil til at heade et indlæg i mål. Vel at mærke en situation som aldrig burde blive farlig.

Det lignede et drænet og træt Vendsyssel-hold efter udligningen, men Henrik Pedersen har rost holdets moral, og den bestod i den grad tryktesten. Der blev svaret igen, da Lasse Steffensen for anden gang i kampen lagde op til en VFF-scoring.

Denne gang fik han tilkendt et straffe, som ikke var der. Steffensen jagtede optimistisk en høj bold, som Kolding-keeper Christoffer Petersen boksede væk. Muligvis snittede han Steffensen efterfølgende, men der var ikke mange andre end kampens dommer, der så et straffespark.

Det var Simon Okosun ligeglad med. Kampens bedste Vendsyssel-spiller bankede iskoldt bolden i mål. Kolding kan med en vis rimelighed føle sig bortdømt, mens VFF kan glæde sig over, at man for tredje gang i sæsonen henter en sejr, hvor man ikke entydigt spillede til tre point. Det er også kvalitet at vinde på fight og upåklagelig attitude.