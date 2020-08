Vendsyssels cheftræner: Jeg tror, vi har en fordel

HÅNDBOLD:Efter et stort nederlag til TTH Holstebro fredag, fik de kommende ligaspillere fra Vendsyssel Håndbold lørdag stivet selvtilliden lidt af i en træningskamp mod Randers HK.

Et tæt opgør endte 24-24, da vendelboerne hentede fem mål og udlignede i slutfasen.

- Jeg havde fokus på, at pigerne skulle finde tilbage til de gode værdier som moral og sammenhold, og det vil jeg rose dem for, at de evnede. De tog tingene til sig efter en meget skidt indsats fredag, siger cheftræner Kent Ballegaard.

Da Nadja Lærke Jensen er gravid og Mette Brandt har brækket håndleddet, har han kun ni markspillere og to målmænd til rådighed, Og det bliver der næppe ændret på.

- Jeg har kigget lidt på markedet, og der er ikke noget at komme efter. Vi kan også godt klare os med dem, vi har, og jeg tror, vi fysisk kan drage fordel af, at vi er startet træningen op tidligere end nogle af de andre ligahold, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbold skal i den kommende uge i aktion i pokalturneringen, hvor ligamandskabet Horsens torsdag 13. august venter i Syvsten.

- Vi kommer til at give den fuld gas og jagte sejren, men hvis du spørger mig, så vil jeg da hellere vinde den første ligakamp, når den tid kommer, siger Kent Ballegaard ærligt.