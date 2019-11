Vendsyssels FF's kamp mod Viborg udsat

FODBOLD:Kampen i 1. division i fodbold mellem Vendsyssel FF og Viborg FF bliver udsat fra 17. november til 23. november, da en af Viborg-spillerne, Ingvar Jónsson, er blevet efterudtaget til det islandske landshold til EM-kvalifikationskampene mod Tyrkiet og Moldova.

Det skriver Viborg på sin hjemmeside.

Den sidste af de to kampe spilles netop 17. november, hvor Viborg oprindelig skulle have været på besøg i Hjørring. Også Viborgs Lars Kramer og Ellery Balcombe er rejst afsted på opgaver for henholdsvis Holland U20 og England U21. /ritzau/