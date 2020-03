Vendsyssels Mølby: Der er vigtigere ting end fodbold lige nu

FODBOLD:Fodboldspillerne fra Vendsyssel FF var torsdag på træningsbanen i Vrå, men straks efter blev de sendt hjem på forlænget weekend med besked om at selvtræne.

- Vi har aftalt at mødes igen på mandag, når vi forhåbentlig har noget mere information om, hvordan vi skal forholde os, siger cheftræner Johnny Mølby med henvisning til den konstante udvikling i corona-virussen.

- Situationen er ikke optimal, men lige nu er der altså ting, der er vigtigere end fodbold. Det bliver vi nødt til at bakke op om, mener træneren for mandskabet i NordicBet Ligaen.

Vendelboernes sportsdirektør Ole Nielsen følger med spænding udviklingen.

- Alt er i spil i forhold til at nå at få afviklet turneringen, når der igen åbnes op for, at vi kan spille kampe. Alle er jo sig selv nærmest i sådan en situation, og her er det vigtigt, at Divisionsforeningen som uvildig instans vurderer situationen.