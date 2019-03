Vendsyssels reserver tabte i målrigt opgør

Vendsyssels reserver var mandag rejst til Silkeborg for at spille kamp i reserveligaen, men det blev ikke nogen resultatmæssig succes.

Silkeborg kom da også bedst fra start, da de efter bare syv minutter bragte sig foran på et hovedstødsmål af Rasmus Carstensen efter et godt indlæg. De kunne kort før pausen udbygge føringen til to mål, efter Stephan Petersen sparkede bolden i mål fra kanten af feltet.

Men Vendsyssels reserver ville ikke lægge sig uden kamp. Et indlæg fra venstre angrebsside blev slået indover til Seyi Adekoya, som først vandt sin direkte hovedstødsduel, og derefter var først over nedfaldsbolden, så han kunne sparke kuglen i mål.

Den stilling fik cirka lov at stå i et kvarters tid, før vendsyssels forsvar gik fuldstændig i opløsning. Derfor kunne Stephan Petersen fordoble sin måltotal og bringe Silkeborg på 3-1.

Fem minutter senere bed Vendsyssel fra sig igen. En bolderobring foran eget felt førte til en hurtig omstilling. Under 15 sekunder senere lå bolden i Silkeborgs mål. Endnu engang på mål af amerikaneren Seyi Adekoya.

Stephan Petersen lukkede og slukkede opgøret kort før tid med sit mål til 4-2.