Vendsyssels sammenbrud ryster ikke cheftræneren

10 kampe, fire sejre, fire nederlag og to uafgjorte kampe. Sådan ser Vendsyssel FF's sæsonstart ud. Lørdag tabte vendelboerne med 3-1 til superliganedrykkerne fra AC Horsens, men det er ifølge cheftræneren ikke en præstation, der definerer, hvordan Vendsyssel FF gerne vil spille.

- Indtil kampen mod Horsens følte jeg, at vi har set en opadgående kurve med vores præstationer. Vi kan ikke være tilfredse med kampen for det, vi plejer at stå for, stod vi ikke for. Hverken vores presintensitet, genpres eller vores restforsvar.

- Det var et skridt tilbage rent præstationsmæssigt, erkender cheftræner Henrik Pedersen.

Henrik Pedersen mener, at kampen mod AC Horsens var et skridt tilbage på en ellers opadgående formkurve for Vendsyssel FF. Arkivfoto: Lars Pauli

Vendsyssel viste sig især sårbare overfor Horsens' hurtige omstillinger, og det endte med at gøre ondt.

- Vi lavede mange simple fejl på bolden. Og når vi gør det, så kommer der omstillinger imod os. Vi var gevaldigt udfordret med, at bagkæden ikke fik organiseret sig, inden vi tabte bolden, fortæller cheftræneren.

I de foregående kampe i sæsonen har det generelt været positivt for vendelboerne, der ellers har mistet en del profiler i sommerens transfervindue.

- Jeg synes, vi skal forstå, hvor vi er. Vi har mistet profiler, og vi har hentet unge udviklingsspillere, som skal blive lige så gode som dem, vi har solgt. Det tager selvfølgelig tid, og tager vi det med i betragtning, synes jeg, at vi har gjort det rigtig godt, mener Henrik Pedersen.

Offensive kvaliteter

Frontangriberen Lasse Steffensen har indtil videre gjort sig synlig bemærket med fem scoringer - heriblandt reduceringen mod Horsens lørdag. Den scoring rykker ham op på en delt andenplads på topscorerlisten i 1. division.

- Lasse har udviklet sig fint. Jeg synes, han er blevet dygtigere både i sit pres-spil, i spillet med ryggen til mål og i forhold til, hvordan han løber i sit pres.

- Hans store styrke er inde i feltet. Vi arbejder på, at han skal blive endnu stærkere til at finde positionerne og sætte sig selv endnu bedre op, siger cheftræneren om sin angriber.

Lasse Steffensen er Vendsyssel FF's topscorer med fem mål efter 10 kampe. Arkivfoto: Torben Hansen

Men det er defensivt, at holdet har størst plads til forbedring. Vendsyssel FF har kun holdt nullet to gange i de første 10 kampe.

- Jeg ville gerne holde nullet flere gange, men mod eksempelvis Næstved synes jeg, at vi var stærke defensive, hvor vi var en mand i undertal i 45 minutter og viste stærk organisation. I vores etablerede forsvarsspil synes jeg, at vi står stærkt, siger Henrik Pedersen.

Optimisme inden AaB

Både cheftræner og spillertrup i Vendsyssel tror, at holdet kan forvandle frustrationen fra nederlaget i Horsens til benzin på resten af efterårssæsonens bål.

- Vi skal tilbage på sporet igen, og det er vi alle sammen motiverede for. Vi skal være aggressive, når vi taber bolden, vi skal finde tempoet i spillet, og vi skal lave endnu flere mål og få mere ud af det, når vi har bolden i modstanderens felt, lyder cheftrænerens ambitioner.

Vendsyssel FF's næste kamp er på fredag mod ubesejrede AaB på Nord Energi Arena i et nordjysk lokalbrag

- Det bliver en spændende test. Vi skal møde det klart bedste hold i 1. division, og vi kommer til at blive testet i alle faser af spillet. Men vi glæder os til at blive målt mod de bedste, og det er en kamp, som vi ser frem til, fortæller Henrik Pedersen.