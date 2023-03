Vendsyssels superligajagt begynder i Silkeborg

VRÅ:På papiret er Vendsyssel FF hjemmehold, men fordelen bliver formentlig til at overse, når vendelboerne søndag møder Sønderjyske i den næstsidste spillerunde af denne sæsons grundspil i Nordicbet Ligaen.

Den seneste uges snefald har gjort den sædvanlige hjemmebane i Hjørring uegnet til fodbold, hvorfor søndagens kamp er flyttet til kunstgræs på Jysk Park i Silkeborg.

- Vi ville selvfølgelig rigtig gerne have spillet på hjemmebane foran vores egne fans, men når det nu ikke kan lade sig gøre, er det sådan, situationen er. Vi har forberedt os bedst muligt på at vinde kampen alligevel, siger Vendsyssel FF's anfører, Lucas Jensen.

Vendsyssel FF havde i første omgang fået dispensation til at afvikle kampen på klubbens kunstgræsbane i Vrå, men i forbindelse med en kampflytning skal begge parter acceptere det nye spillested, og Sønderjyske har ikke ønsket at spille i Vrå. Derfor var Silkeborg reelt det eneste alternativ.

- Nu bliver det jo lidt mere på neutral grund, og det kan da godt være, at det er en fordel for Sønderjyske, for vi har set gode ud på hjemmebane i denne sæson. Men vi har forberedt os så godt, vi kan, og vi går efter de tre point.

- Det har jo sneet helt vildt i den her uge, og det sneede også, da vi trænede i dag (lørdag, red.), så vi har været en del på kunstgræs. Det er noget andet end at spille på de her lidt mindre gode græsbaner, vi har spillet på i de første kampe i foråret, og det kan nok godt få betydning for, hvilken kamp det bliver, siger Lucas Jensen.

Han og holdkammeraterne har gode minder fra seneste besøg på Jysk Park, hvor det i januar blev til en 2-1-sejr i en testkamp mod Silkeborgs superligahold.

- Det blev da også lige nævnt i dag. Det var mod en anden modstander, men det var en god præstation fra vores side, og selv om det kun var en træningskamp, skal vi finde nogle af de samme ting frem denne gang, så vi kan lave et godt resultat, siger Lucas Jensen.

Vendsyssel FF er allerede sikret en plads i oprykningsspillet, men udfaldet af søndagens kamp er langt fra ligegyldigt. Efter sidste søndags nederlag i Vejle har Vendsyssel syv point op til Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads. Netop Hvidovre er Vendsyssels modstander i sidste runde af grundspillet.

- Man skal jo bare kigge på tabellen for at finde ud af, hvor vigtige de to sidste kampe er. Der er mange point at spille om endnu, men vores jagt på holdene foran os begynder nu, siger Lucas Jensen.

Søndagens kamp mod Sønderjyske fløjtes i gang klokken 14.