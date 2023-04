Vendsyssels ti mand endte sejrstørke

HJØRRING:Vendsyssel FF brød søndag en stime på syv kampe uden sejr i 1. division og hentede dermed sin første sejr i oprykningsspillet, da Næstved blev besejret med 2-1 i Hjørring.

Det var en begivenhedsrig kamp, hvor spidsangriberen Lasse Steffensen startede inde i fraværet af Wessam Abou Ali, der sad ude med karantæne. Selvsamme Steffensen måtte dog udgå tidligt fra kampen, da han kort før pausen fik sit andet gule kort.

Vendsyssel FF - Næstved BK 2-1 (1-0) Fodbold, mænd, 1. division, oprykningsspil

Mål: 1-0 Tobias Anker, 2-0 Oscar Buch (67. minut), 2-1 Mattias Jakobsen, selvmål (85. minut)

Vendsyssel-startopstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup Nielsen - Anton Søjberg, Ayo Simon Okosun, Zander Hyltoft - Tiemoko Konaté, Lasse Steffensen, Oscar Buch

Udvisninger: Lasse Steffensen, Vendsyssel (44. minut), Christian Enemark, Næstved (89. minut) VIS MERE

Vendsyssel sad i høj grad på spillet fra start og kom til en lang række store chancer. En af dem blev der eksekveret på efter 12 minutter, da Zander Hyltoft sendte et frispark ind i feltet og - som vanligt - sigtede efter Ayo Simon Okosun. Den tårnhøje midtbanespiller vandt sin duel og lagde bolden ned til Tobias Anker, som bragte hjemmeholdet foran.

Frem mod pausen burde vendelboerne have udbygget føringen. Ad flere omgange blev bolden nemlig sendt på overliggeren, hvor både Zander Hyltoft og Ayo Simon Okosun testede træværket. Men det blev ved den ene scoring kampens første halvdel.

Til gengæld blev hjemmeholdet i den grad udfordret, da Lasse Steffensen fik sit andet gule kort ganske kort før pausen. Det første havde han fået for en høj arm, og anden gang virkede dommeren til at se den store angriber sparke ud efter sin modstander. Det blev takseret til nok en advarsel og en tidlig tur i omklædningsrummet.

Selvom Vendsyssel måtte spille 10 mod 11 i hele anden halvleg, formåede de alligevel at udbygge føringen. På en omstilling anført af Anton Søjberg blev bolden nemlig kørt fornemt gennem feltet via Terrance Baya, som fandt Oscar Buch ved fjerneste stolpe foran et helt frit mål.

Næstved kom næsten tilbage i opgøret, da Vendsyssels Mattias Jakobsen med fem minutter tilbage var uheldig med at rette et skud ind bag sin egen målmand. Kort efter blev antallet af spillere på de respektive hold dog udlignet, da Næstveds Christian Enemark kom ind i en sen tackling på Ayo Simon Okosun og dermed fik marchordre med et direkte rødt kort.

Derfra kunne vendelboerne sikre den første sejr siden den 25. februar - på hjemmebane mod selvsamme modstander.

Oprykningsplaceringerne er uden for Vendsyssels rækkevidde, men med sejren er der kun fem point op til Sønderjyske på tredjepladsen i 1. division.