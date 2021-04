Vendsyssels topscorer frygter længere pause

FODBOLD:Vendsyssel FF risikerer at måtte undvære topscorer Mikkel Agger i den kommende måneds hårde nedrykningskamp i 1. division i fodbold.

Angriberen udgik halvvejs i søndagens 1-1-kamp mod Skive på hjemmebane, og han tog bestemt ingen god fornemmelse med sig fra banen.

- Jeg ville strække mig efter en bold og endte med at sætte hælen hårdt i jorden. Jeg mærkede med det samme at smæld i baglåret, så jeg er desværre ret overbevist om, at der er sprunget noget, siger Mikkel Agger, der står noteret for syv fuldtræffere i sæsonen.

Mandag var der ikke den store bedring i baglåret, så den 28-årige angriber et ikke optimist.

- Det gør stadig meget ondt, så det er svært at tro andet, end at det er en fibersprængning. Men jeg skal scannes onsdag, og så bliver jeg klogere på udsigterne, siger Mikkel Agger.

Der resterer otte spillerunder i 1. division, hvor Vendsyssel FF ligger sidst men dog kun har ét point op til Kolding over nedrykningsstregen.

- Jeg håber inderligt, at det ikke er så slemt som frygtet, og at jeg kan komme tilbage i maj og spille nogle kampe. Men uanset, hvad kommer jeg til at støtte op om mine holdkammerater fra sidelinjen, siger Mikkel Agger, der holder fast i et optimistisk syn på klubbens chance for at undgå nedrykning.

- Jeg synes langt hen ad vejen, vi gør mange ting rigtigt, men at marginalerne ikke rigtig vil gå med os. Skive havde vel kun en halv chance i søndagens kamp, og den udlignede de på. Det er mentalt hårdt, men alle forsøger virkelig at holde hovedet højt og bearbejde tingene positivt, forklarer angriberen.