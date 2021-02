Vendyssel-træner ser flere udfordringer efter nederlag: - Der kommer ikke en frelser

FODBOLD:Michael Schjønberg har kun haft overlevelse for øje, siden han blev præsenteret i Vendsyssel FF.

Den mission er ikke blevet lettere efter søndagens 1. divisionskamp mod HB Køge, hvor Vendsyssel FF noget uortodokst under Schjønbergs ledelse så rystet ud i defensiven.

Sjællænderne skulle ikke gøre sig store anstrengelser for at spille sig gennem den nordjyske defensiv og passerede Fabian Ehmann tre gange, men det kunne sagtens have blevet til mere, hvis ikke det havde været for et par gode redninger fra den østrigske målmand.

- Vi lavede to dumme fejl, som kostede os i starten af kampen, og det var utilgiveligt. Men jeg synes ikke kun, at det var forsvaret, som fejlede.

- Når det er sagt, så lavede vi en sen ændring i forsvaret, da Jakob Hjort måtte sidde over med sygdom. Det skal ikke lyde som en undskyldning for resultatet, men det kan have noget at gøre med den urolige start, lyder det fra cheftræner Michael Schjønberg.

Det var ikke kun defensiven, som havde set bedre dage. For offensiven har haltet gevaldigt det seneste stykke tid for Vendsyssel, der endnu ikke har scoret i foråret.

- Vi havde masser af chancer for at score, men vi mangler simpelthen at putte dem ind for tiden.

- Det er nok et typisk for et bundhold, men vi skal blive bedre til at tro på egne evner foran kassen, hvis vi skal leve op til vores målsætning, siger Michael Schjønberg.

Vendsyssel havde ellers alletiders mulighed for at slå et hul på fem point ned til Kolding IF på 11. pladsen, da bundholdet Skive hentede en sjælden sejr. Dermed rykker Skive tættere på overlevelse og har kun har fem point op til vendelboerne.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en lang og sej udfordring, hvor der ikke kommer noget og frelser os.

- Vi skal være sure og kede af det over det her resultat, men ellers skal vi kun fokusere på os selv. Vi skal rejse os på træningsbanen og vise vilje og energi, og så er jeg sikker på, at vi får det løst, lyder det fra Vendsyssel-træneren.