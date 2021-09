Verdensmester før titelforsvar: Hyrer Aalborg-guru for at smide 10 kilo

BOKSNING:141 dage efter hun blev WBO-verdensmester i bantamvægt, er 27-årige Dina Thorslund klar til sit første titelforsvar lørdag 13. november i Sydbank Arena i Kolding. Det bliver igen med den tidligere nordjyske professionelle bokser Torben Keller, som kostvejleder til VM-kampen mod den 34-årige mexicaner Zulina Munoz.

- Vi havde et godt samarbejde op til VM-kampen mod Jasseth Noriega i juni, så naturligvis er Keller med i mine forberedelser igen, for han var super til at få mig ned i vægt, siger Dina Thorslund til Nordjyske.

Der var også nok at tage fat på for Torben Keller, der er personlig træner, kostvejleder og ejer af CrossFitNorth 579 i Aalborg, for Dina Thorslund skulle tabe otte kilo for at kunne komme i vægt - 53,5 kg. - til den seneste VM-kamp mod mexicaneren Jasseth Noriega. Og der er ikke færre kilo, der skal væk op til opgøret mod Zulina Munoz.

Torben Keller er selv tidligere topbokser, men siden har han kastet sig over crossfit og kostvejledning. Arkivfoto: Thomas Vinther

- Nej, der er tale om 8-10 kilo, så det er ikke den sjoveste og bedste periode, der venter, for jeg nu kan jeg ikke engang spise med, når en kollega har dejlig kage med på arbejde, siger Dina Thorslund, der udover at være professionel bokser arbejder som fysioterapeut i Holstebro.

Normalvis med en arbejdsuge på 28 timer, men der vil naturligvis blive ændret i arbejdstiden op til VM-kampen mod Zulina Munoz, for der skal trænes fuldt ud op til opgøret, og Dina Thorslund har også planer om at tage på et træningsophold i Spanien.

- Munoz er nok min bedste og hårdeste modstander til dato, så formen skal virkelig være i top, siger Dina Thorslund.

@Loba_Munoz Zulina Munoz retains the WBC World female super-flyweight title improving to 45-1-2. #boxing pic.twitter.com/P93lqLK4NH — Mark Jones (@boxingjones) September 27, 2015

Mens Dina Thorslund har bokset 16 kampe (alle vundet, seks på knockout) har Zulina Munoz bokset ikke færre end 58 gange (53 sejre, 30 på knockout, tre nederlag og to uafgjorte), så det er virkelig en rutineret mexicaner, der kommer til Sydbank Arena i Kolding om 10 uger.

Rekordlisten indeholder også flere mesterskabsbælter i mindre forbund inden Munoz fra 2012 til 2017 huserede som WBC-verdensmester i superfluevægt. I marts sidste år vandt hun WBC's internationale mesterskab i bantamvægt.

The Ring, amerikansk boksemagasin, har Zulina Munoz som verdens nummer ét i bantamvægt, mens Dina Thorslund er nummer fem. Engelske BoxRec. har derimod Dina Thorslund som etter, mens Zulina Munoz er nummer fire.