Verdensmestre sendte Danmark hjem uden medaljer

HÅNDBOLD: Det danske håndboldlandshold må rejse hjem fra EM i Kroatien uden medaljer, efter at holdet tabte bronzekampen til de franske verdensmestre med 29-32.

Danmark slutter dermed som nummer fire og må konstatere, at et veludført grundarbejde i Varazdin blev vekslet til en noget flad afslutning, da det hele skulle kulminere i Zagreb.

Målsætningen blev ganske vist opfyldt med kvalifikationen til semifinalen, men landstræner Nikolaj Jacobsen vil utvivlsomt være skuffet over måden, EM sluttede på.

Spillernes indsats var i orden, men spillemæssigt kom holdet ikke helt op i højeste gear mod Sverige i semifinalen og i søndagens afdansningsbal mod Frankrig.

Franskmændene var lige en tand bedre og mere afklarede i en kamp, hvor det rumænske dommerpar stjal noget af billedet med en linje, der var svær at blive klog på.

Rasmus Lauge brokkede sig til en dobbeltudvisning, og et ellers småsøvnigt publikum vågnede op og straffede flere af kendelserne med højlydt utilfredshed.

Ligesom dommerne leverede det danske hold en ujævn præstation i en første halvleg, der ellers blev indledt i et forrygende tempo.

Danskerne lavede 10 mål på 14 minutter, men havde samtidig svært ved at få lukket af i den anden ende, hvor den småskadede René Toft Hansen var savnet.

Fire udvisninger ødelagde efterhånden rytmen i angrebsspillet, og Frankrig overtog styringen af kampen.

Danmark indledte med Mads Mensah og genindkaldte Niclas Kirkeløkke på de to backpositioner, men det blev ikke den store succes.

Specielt Kirkeløkke havde svært ved at komme i drev, hvilket ikke er så sært, med tanke på at han inden kampen kun havde spillet tre minutter i hele turneringen.

I målet gjorde Jannick Green det hæderligt uden at brillere. Han parerede to straffekast før pausen og nåede 11 redninger, inden han blev erstattet med Niklas Landin med godt 10 minutter tilbage.

Efter 17-14 ved pausen bevarede Frankrig kontrollen, og Mikkel Hansen havde en dag, hvor han havde svært ved at finde plads til sine skud.

Ved stillingen 23-21 havde Danmark muligheden for at få kontakt, men Rasmus Lauge mistede bolden i et kontrastød, og få sekunder senere var der igen tre måls forskel på de to hold.

Lauge mistede endnu en kontrachance ved en kontroversiel kendelse i slutfasen, og på udskiftningsbænken smed de danske spillere med overtrækstrøjer i frustration.

En stærkt spillende Hans Lindberg reducerede med sit 11. mål til 27-29 fem minutter før tid, men det blev det tætteste, Danmark kom på EM-medalje.

/ritzau/