Verdensstjerne skal levere: Spændingsniveauet har ikke været rigtigt

AALBORG:Aalborg Håndbold står foran sæsonens måske vanskeligste opgave, når de torsdag aften løber på banen i den ikoniske Palau Blaugrana-arena, der er hjemsted for Barcelona.

Her skal nordjyderne forsøge at få point ud af en Champions League-kamp, som har hjemmeholdet som gigantisk favorit. Hvis Aalborg Håndbold skal trodse forudsigelserne, så er det et must, at den den tidligere Barcelona-spiller og nuværende Aalborg-profil Aron Pálmarsson leverer en god kamp.

- Udfordringen med Barcelona er, at de har to stærke spillere på hver position, så de kan bare skifte efter 15 minutter i en halvleg, og så kan de holde tempoet højt på den måde. Vi vil også gerne spille med højt tempo, men vi skal være smarte i forhold til at vurdere, hvornår vi skal køre på, og hvornår vi lige skal sætte tempoet en tak ned, siger Aalborgs islandske stjerne.

Da aalborgenserne i slutningen af oktober mødte Barcelona på hjemmebane, var de fint med i 45 minutter, men så trykkede spanierne på speederen og vandt 39-33.

- Det helt store problem var, at vi slet ikke var klar nok i ankomstfasen af deres angreb, hvor de scorede en meget stor del af deres mål, husker cheftræner Stefan Madsen.

En super atmosfære

Det er første gang siden skiftet til Aalborg, at Aron Pálmarsson er tilbage i den hal, han fra 2017 til 2021 havde som sin hjemmebane.

- Jeg glæder mig til at spille i Barcelona igen. Jeg har spillet der i fire år og vandt mange titler med klubben i den tid. Der er en super atmosfære, når der er fyldt i hallen, og det er et af de bedste hold i Europa. Det siger sig selv, at det bliver en hård kamp, men det er den slags kampe, du gerne vil spille.

Barcelona-kampen kommer i kølvandet på en usædvanlig lang downperiode for Aalborg Håndbold. Ganske vist vandt holdet senest ude over Lemvig-Thyborøn, men fire nederlag i de foregående kampe har skabt en del spørgsmålstegn omkring aalborgensernes spil. Men Pálmarsson har ikke noget entydigt svar på, hvorfor det i en periode er gået skævt for holdet.

- Det er et godt spørgsmål. Du kan forstå, at vi har haft mange spørgsmål på det seneste. Der er ikke noget klart svar på dem, men vi ved, at det går op og ned, og vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre. Det skal man ikke være i tvivl om.

- Vi har talt meget om det som hold - for at prøve at finde løsninger. Der er ikke bare én enkelt ting, du kan sætte fingeren på og sige, at det er det, vi skal forbedre, siger Aron Pálmarsson.

Forkert spændingsniveau

En af de ting, som man dog er blevet enige om i Aalborg Håndbold er, at man ikke har været tilstrækkeligt klar på opgaven i de foregående kampe.

- Vi må bare sige, at vi har spillet dårligt i de her kampe, vi har tabt. Vores spændingsniveau har ikke været rigtigt, siger den islandske stjerne, der kunne se et helt andet udtryk senest i Lemvig.

- Vi skal komme ud med 120 i timen, og så er det lige meget, om det hedder Barcelona, Lemvig eller Nantes. Nu har vi tre uger til juleferien, og der skal vi altså bare give den fuld gas, fastslår Aron Pálmarsson.

Aalborg Håndbold er taget til det spanske uden den svenske stregspiller Jesper Nielsen, der sidder ude med en skade. Han var også fraværende senest i Lemvig, hvor René Antonsen til gengæld trådte i karakter på positionen.

- Han spillede godt og bidrog også stort med det udtryk, han havde med sig på banen, roser cheftræner Stefan Madsen, der dog er med på, at Aalborg Håndbold kan få en hed torsdag i Barcelona.

- Jeg ved godt, at vi kan spille en rigtig stærk kamp og alligevel tabe. Så det vigtigste for mig er, at vi er til stede og giver alt, hvad vi har i os. Så må vi se, om det rækker til point.

Der er kampstart i Barcelona klokken 20.45, og opgøret kan ses på TV3 Sport.