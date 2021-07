Verdensstjernen er landet i Aalborg: - Er vild med byen og håndboldprojektet

HÅNDBOLD:Det blev en varm velkomst for Aron Palmarsson, da den islandske stjernespiller mandag havde første arbejdsdag hos Aalborg Håndbold.

Den 31-årige bagspiller, der er hentet i FC Barcelona, blev sammen med holdkammeraterne sendt ud i en løbetest på Skovdalen Atletikstadion i 24 graders lummer varme.

- Jeg er vant til, at den første uge efter en ferie er hård, men det er også rart at komme i gang igen. Og selvom det er varmt, så er jeg jo vant til højere temperaturer i Barcelona, så som islænding passer det her mig bedre, smiler Aron Palmarsson.

Han kom til Aalborg i sidste uge, hvor han har indlogeret sig i Hasseris - men udsigt til netop Skovdalen.

- Efter fem dage i Aalborg er jeg allerede vild med byen, og håndboldprojektet var jeg i forvejen bidt af. Faciliteterne er fantastiske, roser islændingen.

Aron Palmarsson sluttede sidste sæson skadet, og han så derfor til fra bænken, da FC Barcelona bankede Aalborg Håndbold i finalen i Champions League i Köln.

Aalborg Håndbold tog mandag hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson. Foto: Kim Dahl Hansen

- Men allerede en uge efter Final4 var jeg helt klar igen, så jeg har brugt sommeren på at træne godt hjemme på Island. Giv mig to uger, står jeg skarpt, siger han med et glimt i øjet.

Verdensstjernen skrev i foråret under med Aalborg Håndbold, fordi han var tændt på at hjælpe klubben til at blive en del af top-4 i Europa. Få måneder senere viste klubben, at den kunne indfri det mål uden Aron Palmarsson. Så nu skal aalborgenserne reelt vinde Champions League for at forbedre sig.

- Det er et hårdt pres, men som Henrik Møllgaard også sagde tidligt i sidste sæson, så deltager vi i alle turneringer for at vinde. De høje ambitioner er en af grundene til, at jeg skrev under med klubben, og selvfølgelig kan Aalborg gå hele vejen, fastslår holdets nye profil, der har kontrakt for de kommende tre sæsoner.

Udover Aron Palmarsson var der to andre nye spillere med ved mandagens træning: Den svenske stregspiller Jesper Nielsen og bagspilleren Martin Larsen.

Det fjerde nye navn i Aalborg, den norske fløjspiller Kristian Bjørnsen, er i øjeblikket med ved OL i Tokyo. Det samme er Sebastian Barthold, Henrik Møllgaard, Felix Claar, Lukas Sandell og Mikael Aggefors.