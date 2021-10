Verdensstjernen stemplede ind og reddede Aalborg Håndbold i Skjern

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold holder med nød og næppe fast i andenpladsen i HTH Herreligaen, efter at de lørdag eftermiddag vandt en særdeles uskøn kamp i Skjern med 27-26.

De danske mestre fandt aldrig topniveauet, og sejren blev først sikret kort før tid, da Aron Pálmarsson spillede Lukas Sandell fri til sejrsmålet.

Netop Pálmarsson endte med at blive den helt udslagsgivende spiller for aalborgenserne med syv scoringer, selvom han indledte kampen på bænken.

Simon Gade fik en fremragende start i målet for Aalborg Håndbold, men det formåede holdkammeraterne ikke at slå profit af. De diskede op med tekniske fejl og sløje afslutninger på stribe, så hjemmeholdet kunne bringe sig i front 4-2 efter 10 minutters spil.

Allerede her reagerede cheftræner Stefan Madsen ved at flå Nikolaj Læsø ud - til fordel for Aron Pálmarsson. I første omgang hjalp det dog ikke det store, for islændingen havde som holdkammeraterne ualmindeligt svært ved at lave mål.

Lasse Mikkelsen, Skjern Håndbold (15) i kampen mellem Skjern Håndbold og Aalborg Håndbold i herreligakampen i Skjern. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Lukas Sandell fik slet ikke gang i sit spil på højre back-position, og bedre gik det dog ikke for Martin Larsen, da han i stedet blev sendt på banen. Derfor kunne vestjyderne holde sig i front, og det stod 11-8 på måltavlen efter 25 minutters spil.

Simon Gade gjorde, hvad han kunne mellem stængerne for at holde Aalborg Håndbold inde i kampen, og frem mod pausesignalet meldte Aron Pálmarsson sig pludselig ind i opgøret med tre bomber fra distancen, så Skjern blot var i front 12-11 ved pausen.

Pálmarsson kom også ud til anden halvleg med skarphed i skudarmen, hvor islændingen udlignede til 14-14 efter fem minutters spil.

Kort efter måtte René Antonsen udgå, efter at han fik et slag på hoften, og så blev Henrik Møllgaard for første gang sendt på banen. Landsholdsspilleren hjalp med at stabilisere defensiven, og så kunne aalborgenserne løbe kontra på kontra og bringe sig i front 26-22 med fem et halvt minut tilbage.

I slutfasen var tingene dog tæt på at brænde sammen igen hos Stefan Madsens mandskab, der lavede en række tekniske fejl, og med 25 sekunder tilbage af kampen kunne Emil Bergholt udligne til 26-26.

Stefan Madsen tog en timeout, og her blev det sidste angreb sat perfekt op til sejrsmålet, inden Kristian Bjørnsen med en god defensiv aktion fik lukket ned for Skjern i de sidste sekunder.