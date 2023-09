Verdensstjerner gæster Nordjylland: - Jeg har svært ved at fatte det

Mens efterårssolen fortsat giver en illusion af sommer, løber Peter Steen rundt et sted i Nordjylland og har svært ved at få armene ned under skulderhøjde.

Han er nemlig svært begejstret over, at det næsten sensationelt er lykkes at lokke en stribe ubestridte verdensstjerner til Frederikshavn i begyndelsen af oktober.

Lørdag den 7. oktober kommer en stribe af verdens bedste futsalspillere til Vendsyssel, når mytiske Brasilien skal spille mod det danske futsallandshold i Arena Nord. Kampen er en del af mini-turné for Brasilien, der to dage tidligere spiller mod Danmark i Brøndby Hallen.

- Det er sgu ret vildt. Jeg har svært ved at fatte det, og jeg har det fortsat sådan: Kan det nu virkelig passe?

Ordene kommer fra Peter Steen, der har været en af arkitekterne bag det brasilianske landsholdsbesøg. Normalt er en driftig formand for Hjørring Futsal Klub, men her er der alligevel tale om et projekt, der giver svedige håndflader og dirrende overlæbe, når det skal forklares i detaljer.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at vi kan ende med at præsentere verdens største futsal-nation i Frederikshavn. Det er helt surrealistisk. Jeg glæder mig så meget til, at vi kan levere sådan en oplevelse til nordjyderne, siger Peter Steen.

Blot for at sætte i relief, hvad det er for en størrelse, der gæster Frederikshavn og Arena Nord, så er det et landshold, der har vundet VM i futsal fem gange i historien. En stribe af de bedste spillere i verden trækker den gule landsholdstrøje over hovedet, når de skal i landsholdstjeneste. Det er med andre ord det ypperste af det ypperste, der rammer Frederikshavn.

- Det er ikke for meget at sige, at det er en flok tryllekunstnere, vi får besøg af, siger Peter Steen, der har allieret sig med Per Malmberg og Arena Nord i forsøget på at skabe den optimale ramme om brassernes besøg.

Besøget af de brasilianske verdensstjerner er den første af to internationale begivenheder, som Hjørring Futsal Klub er meget involveret i.

- Fra den 11. til den 18. december Park Vendia i Hjørring vært for Nordic Baltic Cup, hvor fem landshold dyster mod hinanden. Den begivenhed glæder vi os også meget til, men i første omgang ser vi frem til at se Brasilien i Arena Nord.

Der bliver sat billetter til salg hos Arena Nord i den nærmeste fremtid.