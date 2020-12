Vestjysk bundhold tog pusten ud af langsomme Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Lørdag skuffede Aalborg Håndbold, da Ribe-Esbjerg gæstede Jutlander Bank Arena og vandt med 31-29. Gennem opgøret kæmpede nordjyderne med at finde det hurtige angrebsspil, som man typisk kender dem for.

Dermed er føringen i HTH Herreligaen højst sandsynligt sat over styr, da de nærmeste forfølgere fra GOG har to kampe i baghånden.

4 Aalborg Håndbold mødte lørdag eftermiddag Ribe/Esbjerg hjemme i mændenes Håndboldliga. Foto Lars Pauli

Holdet fra Vestjylland kom trods placeringen i bunden af HTH Herreligaen bedst ind i kampen. Aalborg Håndbold havde således svært ved at håndtere det 5-1-forsvar, som vestjyderne stillede i.

Således kom det første mål i kampen også først efter to og et halvt minut, da gæster kom foran.

Gennem de første 10 minutter stod svenske Lukas Sandell for samtlige tre mål i åbent spil og holdt dermed Aalborg inde i kampen. Men flere gange fik Ribe-Esbjerg straffet hjemmeholdet på kontrascoringer og holdt føringen gennem første halvleg.

Alt imens fik Aalborg Håndbold aldrig gang i det hurtige kontraspil, som de ofte er kendetegnet ved. Samtidigt tog Ribe-Esbjerg-målmand Søren Rasmussen, der i en årrække var en del af AaB Håndbold, ligeledes en række gode forsøg.

Dermed gik holdene til pause ved 14-15 efter en halvleg, hvor de danske mestre så ualmindeligt langsomme ud i forhold til deres typiske spil.

Der skulle dog ikke gå mere end et par minutter af anden halvleg, før Aalborg Håndbold for første gang kom i front. Efter en række hurtige kontraer lignede de rødblusede igen sig selv og bragte sig på 17-15, hvor Jonas Samuelsson især var kontramotoren.

Det holdt dog ikke længe. På et enkelt minut straffede Ribe-Esbjerg nemlig nordjyderne på deres fejl og scorede tre hurtige mål, hvilket tippede føringen over til gæsterne.

Aalborg Håndbold fik igen svært ved at komme gennem gæsternes aggressive forsvar og måtte nok engang kæmpe for at indhente vestjyderne.

Med 10 minutter tilbage havde Ribe-Esbjerg endda udbygget føringen, da der stod 22-25 på måltavlen i Jutlander Bank Arena. Dermed var det sidste udkald for de danske mestre.

En fantastisk redning af Simon Gade direkte efterfulgt af et kontramål af Magnus Saugstrup og en udvisning til vestjyderne øgede dog hurtigt sejrshåbet med otte minutter igen.

Trods flere udvisninger til Ribe-Esbjerg gennem kampens afsluttende minutter formåede Aalborg dog aldrig at straffe tabellens tredjedårligste hold - eller dæmme op for deres angreb. Med Mads Christiansens andet mål i kampen var vestjyderne således kun foran med 30-29 med et halvt minut igen.

Derfra formåede hjemmeholdet ikke at finde de sidste kræfter, og dermed endte opgøret 29-31 i Aalborg.