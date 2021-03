Vestjysk tophold dukker Hobro til sidst

FODBOLD:Hobro så længe ud til at få et ekstra point med over i nedrykningsspillet i 1. division. Men til sidst stjal Esbjerg alle tre point i sæsonens sidste grundspilsrunde.

Dermed har konstitueret cheftræner Michael Kryger fortsat en sejr til gode, inden han træder ind i slutspillet med sit mandskab.

Esbjerg fB - Hobro IK 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Mathias Kristensen (86. minut) Opstilling, Hobro (4-3-3): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Hugo Andersson, Anton Skipper, Mathias Haarup - Mikkel M. Pedersen, Jonas Brix-Damborg, Christian Cappis - Imed Louati, Pål Alexander Kirkevold, Mads Hvilsom VIS MERE

Det var topholdet fra Vestjylland, der dominerede gennem opgøret.

I første halvleg var de også mest tilnærmende, men det blev aldrig helt farligt i Hobros egen ende. Adrian Kappenberger var således hurtigt ude af sit målfelt flere gange for at bryde nogle dybe bolden fra esbjergenserne.

Målmanden var med til at holde nullet langt hen i kampen. Men med få minutter tilbage gik det galt for nordjyderne.

Phun Mang tog nemlig en bold ned i feltet og lagde den af til Mathias Kristensen, som passerede Kappenberger med opgørets første mål i det 86. minut.

Hobro har endnu ikke vundet en divisionskamp i år.